Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Бенфика
Витория Гимараеш - Бенфика: обзор матча 19 мая 2021
Витория Гимараеш
19.05.2021, среда, 22:00
Португалия. Примейра, 34 тур
1 : 3
Завершен
Бенфика
63'
J. Fernandes
48'
Х. Сеферович
58'
Х. Сеферович
90+1'
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Бенфика
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Эвертон
Пас отдал
А. Гримальдо
Замена
З. Уаттара
️️️️
S.
77'
Замена
Л. Фостер
️️️️
О. Эступиньян
76'
74'
Замена
А. Гримальдо
️️️️
Н. Тавареш
Замена
А. Алмейда
️️️️
А. Андре
68'
ГОЛ! 1:2!
J. Fernandes
Пас отдал
R. Quaresma
63'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Рочинья
61'
59'
Замена
Пицци
️️️️
А. Таарабт
59'
Замена
Эвертон
️️️️
Д. Нуньес
59'
Замена
Шикинью
️️️️
Педриньо
58'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сеферович
Пас отдал
Жилберто
Желтая карточка
J. Fernandes
53'
48'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
Д. Нуньес
43'
Желтая карточка
А. Таарабт
25'
Замена
Я. Вертонген
️️️️
Л. Вериссимо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
2
Абдул Мумин
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
18
Пепелу
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
10
Педриньо
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Витория Гимараеш
91
Джонатан
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Шикинью
АП
21
Пицци
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
4-4-3
2
Мумин
17
44
77
Сако
17
18
Пепелу
21
Андре Андре
10
Эдвардс
29
19
Эступиньян
10
Рочинья
3-2-3-2
1
Влаходимос
5
Морато
4
Вериссимо
30
Отаменди
12
Жилберто
17
Тавареш
18
Габриэл
10
Педриньо
49
Таарабт
9
Сеферович
29
Нуньес
17
24
Уаттара
24
Уаттара
17
21
Андре Андре
8
Алмейда
8
Алмейда
21
Андре Андре
10
Рочинья
19
Дуарте
19
Дуарте
10
Рочинья
19
Эступиньян
9
Фостер
9
Фостер
19
Эступиньян
17
Тавареш
22
Гримальдо
22
Гримальдо
17
Тавареш
4
Вериссимо
14
Вертонген
14
Вертонген
4
Вериссимо
10
Педриньо
22
Шикинью
22
Шикинью
10
Педриньо
49
Таарабт
21
Пицци
21
Пицци
49
Таарабт
29
Нуньес
7
Эвертон
7
Эвертон
29
Нуньес
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Бенфика
28
Элдер Са
ЛЗ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
13
Андре Амару
ЦЗ
91
Джонатан
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
23
Элтон Лейте
ВР
5
Юлиан Вайгль
ОП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
28
Элдер Са
ЛЗ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
13
Андре Амару
ЦЗ
91
Джонатан
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
23
Элтон Лейте
ВР
5
Юлиан Вайгль
ОП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Витория Гимараеш - Бенфика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Бенфика
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+