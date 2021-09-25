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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Бенфика
Витория Гимараеш - Бенфика: обзор матча 25 сентября 2021
Витория Гимараеш
25.09.2021, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 7 тур
1 : 3
Завершен
Бенфика
78'
Б. Дуарте (П)
30'
Р. Яремчук
41'
Р. Яремчук
73'
Ж. Мариу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Бенфика
88'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
А. Гримальдо
88'
Замена
Эвертон
️️️️
Рафа
82'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Т. Силва
81'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Дуарте
78'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
76'
76'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Ю. Вайгль
Замена
R. Lameiras
️️️️
М. Эдвардс
76'
75'
Замена
С. Мейте
️️️️
Ж. Мариу
73'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Мариу
Пас отдал
Рафа
Замена
А. Алмейда
️️️️
А. Андре
70'
Замена
Рочинья
️️️️
R. Quaresma
70'
67'
Замена
Пицци
️️️️
Р. Яремчук
41'
ГОЛ! 0:2!
Р. Яремчук
30'
ГОЛ! 0:1!
Р. Яремчук
Пас отдал
Я. Вертонген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
55
Рафа Соареш
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
17
Silvio
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Пицци
АП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
4-5-2
55
Соареш
21
Боревкович
2
Мумин
77
Сако
70
Силва
21
Андре Андре
17
10
Эдвардс
30
Семеду
29
19
Эступиньян
3-3-1-3
1
Влаходимос
4
Вериссимо
30
Отаменди
14
Вертонген
19
Лазаро
5
Вайгль
22
Гримальдо
23
Мариу
29
Нуньес
27
Рафа
9
Яремчук
17
10
Рочинья
10
Рочинья
17
10
Эдвардс
10
10
10
Эдвардс
21
Андре Андре
8
Алмейда
8
Алмейда
21
Андре Андре
70
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
70
Силва
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
22
Гримальдо
23
Диаш
23
Диаш
22
Гримальдо
23
Мариу
8
Мейте
8
Мейте
23
Мариу
5
Вайгль
83
Фернандеш
83
Фернандеш
5
Вайгль
9
Яремчук
21
Пицци
21
Пицци
9
Яремчук
27
Рафа
7
Эвертон
7
Эвертон
27
Рафа
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Бенфика
14
Бруну Варела
ВР
17
Silvio
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
14
Бруну Варела
ВР
17
Silvio
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
13
Андре Амару
ЦФ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Витория Гимараеш - Бенфика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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