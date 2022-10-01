Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Бенфика
Витория Гимараеш - Бенфика: обзор матча 01 октября 2022
Витория Гимараеш
01.10.2022, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 8 тур
0 : 0
Завершен
Бенфика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Бенфика
Замена
Д. Силва
️️️️
А. Андре
90'
+5
Желтая карточка
R. Lameiras
90'
+3
90'
+2
Замена
Д. Энтони Брукс
️️️️
Рафа
Замена
R. Ogawa
️️️️
А. Фрейташ
83'
81'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Ж. Мариу
Желтая карточка
А. Сафира
74'
70'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Д. Нерес
70'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
70'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
Флорентину
Замена
R. Lameiras
️️️️
Ж. Силва
63'
Замена
А. Сафира
️️️️
А. Силва
62'
51'
Желтая карточка
Рафа
Желтая карточка
И. Бамба
48'
Желтая карточка
А. Андре
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦЗ
25
Афоншу Фрейташ
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Витория Гимараеш
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
4-4-2
14
Варела
13
Амару
6
Зе Карлуш
25
Фрейташ
17
Вильянуэва
22
Бамба
21
Андре Андре
10
Луж
70
Силва
20
Силва
33
Силва
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
18
Бах
14
Силва
30
Отаменди
22
Гримальдо
17
Фернандес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
27
Рафа
9
Рамуш
20
Силва
10
10
20
Силва
21
Андре Андре
80
Силва
80
Силва
21
Андре Андре
25
Фрейташ
7
7
25
Фрейташ
33
Силва
9
Сафира
9
Сафира
33
Силва
27
Рафа
25
Брукс
25
Брукс
27
Рафа
12
Флорентину
14
Эушнес
14
Эушнес
12
Флорентину
7
Нерес
7
Дракслер
7
Дракслер
7
Нерес
23
Мариу
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
23
Мариу
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Бенфика
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
12
Жилберто
ПЗ
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
12
Жилберто
ПЗ
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Витория Гимараеш - Бенфика
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Бенфика
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+