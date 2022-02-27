Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Витория Гимараеш
Бенфика - Витория Гимараеш: обзор матча 27 февраля 2022
Бенфика
27.02.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 24 тур
3 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
23'
Г. Рамуш
37'
Д. Нуньес
51'
Д. Нуньес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Витория Гимараеш
Замена
Т. Араужо
️️️️
Я. Вертонген
90'
+3
80'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Т. Силва
Замена
П. Бернарду
️️️️
Рафа
79'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Г. Рамуш
79'
71'
Замена
Д. Катамо
️️️️
R. Lameiras
70'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Д. Нуньес
63'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
А. Таарабт
63'
58'
Замена
R. Quaresma
️️️️
Рочинья
56'
Желтая карточка
А. Мумин
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Нуньес
51'
ГОЛ! 2:0!
Д. Нуньес
Пас отдал
Жилберто
37'
Желтая карточка
Эвертон
35'
ГОЛ! 1:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
Жилберто
23'
3'
Желтая карточка
А. Семеду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
8
Rafael Brito
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Витория Гимараеш
21
Тони Боревкович
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
10
Нельсон Луж
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
4-2-4
1
Влаходимос
22
Гримальдо
5
Морато
14
Вертонген
12
Жилберто
8
Мейте
49
Таарабт
27
Рафа
29
Нуньес
9
Рамуш
7
Эвертон
4-4-2
14
Варела
2
2
Мумин
44
55
Соареш
8
Алмейда
10
70
Силва
30
Семеду
19
Эступиньян
10
Рочинья
9
Рамуш
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
9
Рамуш
14
Вертонген
44
Араужо
44
Араужо
14
Вертонген
27
Рафа
8
Бернарду
8
Бернарду
27
Рафа
49
Таарабт
23
Мариу
23
Мариу
49
Таарабт
29
Нуньес
9
Яремчук
9
Яремчук
29
Нуньес
10
Рочинья
17
17
10
Рочинья
10
10
Катамо
10
Катамо
10
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
70
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
70
Силва
Остались в запасе
Бенфика
Витория Гимараеш
23
Элтон Лейте
ВР
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Rafael Brito
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
21
Тони Боревкович
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Rafael Brito
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
21
Тони Боревкович
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Бенфика - Витория Гимараеш
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Новости команд
Все
Бенфика
Витория Гимараеш
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+