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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Витория Гимараеш
Бенфика - Витория Гимараеш: обзор матча 05 февраля 2021
Бенфика
05.02.2021, пятница, 22:00
Португалия. Примейра, 17 тур
0 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Витория Гимараеш
90'
+2
Желтая карточка
M. Trmal
90'
Замена
Н. Хольм
️️️️
О. Эступиньян
82'
Замена
A. Wakaso
️️️️
А. Алмейда
82'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
R. Lameiras
Замена
Шикинью
️️️️
Ф. Серви
80'
Замена
Габриэл
️️️️
Ю. Вайгль
80'
76'
Замена
Рочинья
️️️️
R. Quaresma
Желтая карточка
Ю. Вайгль
67'
Замена
Педриньо
️️️️
Пицци
67'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Х. Сеферович
58'
46'
Замена
Пепелу
️️️️
М. Луиш
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Эвертон
46'
32'
Желтая карточка
А. Андре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
10
Франко Серви
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Витория Гимараеш
2
Абдул Мумин
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
10
Luis Esteves
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Влаходимос
22
Гримальдо
14
Вертонген
30
Отаменди
12
Жилберто
5
Вайгль
49
Таарабт
21
Пицци
9
Сеферович
7
Эвертон
10
Серви
3-5-1-2
77
Сако
44
2
Мумин
21
Андре Андре
8
Алмейда
90
Луиш
10
17
14
Менса
19
Эступиньян
29
9
Сеферович
9
Рамуш
9
Рамуш
9
Сеферович
7
Эвертон
29
Нуньес
29
Нуньес
7
Эвертон
5
Вайгль
18
Габриэл
18
Габриэл
5
Вайгль
21
Пицци
10
Педриньо
10
Педриньо
21
Пицци
10
Серви
22
Шикинью
22
Шикинью
10
Серви
17
10
Рочинья
10
Рочинья
17
8
Алмейда
25
25
8
Алмейда
19
Эступиньян
29
Хольм
29
Хольм
19
Эступиньян
90
Луиш
18
Пепелу
18
Пепелу
90
Луиш
10
10
Эдвардс
10
Эдвардс
10
Остались в запасе
Бенфика
Витория Гимараеш
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
99
Миле Свилар
ВР
Главный тренер
Жорже Жезуш
24
Зие Уаттара
ПЗ
10
Luis Esteves
ЦФ
14
Бруну Варела
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
99
Миле Свилар
ВР
Остались в запасе
24
Зие Уаттара
ПЗ
10
Luis Esteves
ЦФ
14
Бруну Варела
ВР
37
Easah Suliman
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Бенфика - Витория Гимараеш
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
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