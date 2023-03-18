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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Витория Гимараеш
Бенфика - Витория Гимараеш: обзор матча 18 марта 2023
Бенфика
18.03.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 25 тур
5 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
13'
Г. Рамуш
28'
Ж. Мариу (П)
36'
Ж. Мариу
69'
Д. Силва (АГ)
89'
А. Силва
79'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Витория Гимараеш
Замена
Ч. Ндур
️️️️
Рафа
90'
ГОЛ! 5:1!
А. Силва
Пас отдал
П. Муса
89'
87'
Желтая карточка
А. Сафира
85'
Замена
Б. Гаспар
️️️️
M. Maga
Замена
Жилберто
️️️️
А. Бах
83'
79'
ГОЛ! 4:1!
А. Силва
Пас отдал
А. Сафира
77'
Замена
Т. Хандель
️️️️
Т. Силва
76'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Н. Луж
Замена
Морато
️️️️
Н. Отаменди
75'
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Флорентину
75'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
75'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Д. Силва
69'
Желтая карточка
Г. Рамуш
65'
43'
Желтая карточка
А. Андре
ГОЛ! 3:0!
Ж. Мариу
Пас отдал
Г. Рамуш
36'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Мариу
28'
26'
Желтая карточка
А. Амару
ГОЛ! 1:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
Рафа
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Витория Гимараеш
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
21
Андре Андре
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
27
Чер Ндур
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
9
Петар Муса
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Витория Гимараеш
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Силва
6
Бах
12
Флорентину
23
Мариу
22
Шикинью
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
4-3-1-3
2
13
Амару
17
Вильянуэва
25
Фрейташ
21
Андре Андре
70
Силва
80
Силва
10
Луж
20
Силва
17
Силва
16
Биаи
30
Отаменди
5
Морато
5
Морато
30
Отаменди
6
Бах
12
Жилберто
12
Жилберто
6
Бах
27
Рафа
27
Ндур
27
Ндур
27
Рафа
12
Флорентину
87
Невеш
87
Невеш
12
Флорентину
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
2
76
Гаспар
76
Гаспар
2
70
Силва
20
Хандель
20
Хандель
70
Силва
10
Луж
17
Жанвье
17
Жанвье
10
Луж
Остались в запасе
Бенфика
Витория Гимараеш
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Бенфика - Витория Гимараеш
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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