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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Витория Гимараеш
Бенфика - Витория Гимараеш: обзор матча 02 сентября 2023
Бенфика
02.09.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 4 тур
4 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
11'
J. Fernandes (АГ)
33'
А. Ди Мария
45+5'
О. Кекчю
46'
Ф. Эушнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Витория Гимараеш
90'
+4
Желтая карточка
А. Фрейташ
Замена
Т. Араужо
️️️️
А. Силва
90'
84'
Замена
А. Андре
️️️️
М. Вильянуэва
Замена
Морато
️️️️
Н. Отаменди
83'
Замена
А. Кабрал
️️️️
П. Муса
83'
79'
Желтая карточка
Т. Хандель
71'
Замена
А. Сафира
️️️️
Ж. Силва
Замена
Д. Нерес
️️️️
Ж. Мариу
65'
Замена
Ж. Виктор
️️️️
А. Бах
65'
Желтая карточка
Н. Отаменди
60'
59'
Замена
Н. Луж
️️️️
А. Силва
ГОЛ! 4:0!
Ф. Эушнес
46'
46'
Замена
З. Карлуш
️️️️
M. Maga
46'
Замена
Т. Хандель
️️️️
Т. Силва
ГОЛ! 3:0!
О. Кекчю
Пас отдал
А. Ди Мария
45'
+5
40'
Желтая карточка
Ж. Силва
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Рафа
33'
Желтая карточка
А. Бах
30'
18'
Красная карточка
Ж. Мендеш
17'
Желтая карточка
Т. Силва
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
J. Fernandes
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
20
Томаш Хандель
ОП
6
Зе Карлуш
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
3-1-2-2-2
24
Соареш
14
Силва
30
Отаменди
6
Бах
14
Эушнес
10
Кекчю
23
Мариу
87
Невеш
11
Ди Мария
9
Муса
27
Рафа
4-4-2
14
Варела
17
Вильянуэва
2
44
25
Фрейташ
70
Силва
80
Силва
10
Мендеш
16
Силва
17
Силва
20
Силва
6
Бах
4
Виктор
4
Виктор
6
Бах
30
Отаменди
5
Морато
5
Морато
30
Отаменди
14
Силва
44
Араужо
44
Араужо
14
Силва
23
Мариу
7
Нерес
7
Нерес
23
Мариу
9
Муса
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Муса
70
Силва
20
Хандель
20
Хандель
70
Силва
2
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
2
17
Вильянуэва
21
Андре Андре
21
Андре Андре
17
Вильянуэва
17
Силва
10
Луж
10
Луж
17
Силва
20
Силва
9
Сафира
9
Сафира
20
Силва
Остались в запасе
Бенфика
Витория Гимараеш
1
Анатолий Трубин
ВР
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
27
Charles
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
1
Анатолий Трубин
ВР
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Бенфика - Витория Гимараеш
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
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