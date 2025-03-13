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  • «Витория Гимараеш» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

«Витория Гимараеш» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

13 марта 2025, 21:50
Витория Гимараеш
13.03.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 4
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Бетис
5' С. Бакамбу 20' С. Бакамбу 58' Антони 80' Иско
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К) ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
2
Hevertton Santos
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
11
Умару Эмбалу
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Иско
(К) АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Антони
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
91
Gui
ВР
2
Miguel Maga
ЦЗ
93
Ricardo Ribeiro
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
20
Саму
ЦП
16
Бени
ЦП
23
Диогу Соуза
ЦП
14
Rodrigo Duarte
ЦП
19
Чучу
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
86
Dieu-Merci Michel
ЦФ
Бетис
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
15
Пабло Гарсия
ПВ
3-1-3-2-1
14
Варела
13
Мендеш
21
Боревкович
17
Вильянуэва
20
Хандель
2
70
Силва
10
Мендеш
10
Сантуш
11
Эмбалу
7
Оливейра
3-1-3-3
30
Вьейтес
5
Бартра
3
Льоренте
13
Родригес
5
Альтимира
7
Антони
22
Иско
17
Родригес
94
Бакамбу
8
Форнальс
24
Руйбаль
2
2
2
2
10
Мендеш
20
Саму
20
Саму
10
Мендеш
20
Хандель
16
Бени
16
Бени
20
Хандель
7
Оливейра
19
Чучу
19
Чучу
7
Оливейра
11
Эмбалу
18
Арканджо
18
Арканджо
11
Эмбалу
5
Альтимира
4
Натан
4
Натан
5
Альтимира
17
Родригес
10
Эз Абде
10
Эз Абде
17
Родригес
22
Иско
15
Гарсия
15
Гарсия
22
Иско
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Бетис
27
Charles
ВР
91
Gui
ВР
93
Ricardo Ribeiro
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
23
Диогу Соуза
ЦП
14
Rodrigo Duarte
ЦП
86
Dieu-Merci Michel
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
27
Charles
ВР
91
Gui
ВР
93
Ricardo Ribeiro
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
23
Диогу Соуза
ЦП
14
Rodrigo Duarte
ЦП
86
Dieu-Merci Michel
ЦФ
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Витория Гимараеш - Бетис
5
2
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
18
Офсайды
1
1
Количество передач
571
362
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Витория Гимараеш» против «Бетиса», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витория Гимараеш» – «Бетис»

«Витория Гимараеш» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Бетис Витория Гимараеш
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