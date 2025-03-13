13.03.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 4
Завершен
Составы команд
Витория Гимараеш
Витория Гимараеш
3-1-3-2-1
14
Варела
13
Мендеш
21
Боревкович
17
Вильянуэва
20
Хандель
2
70
Силва
10
Мендеш
10
Сантуш
11
Эмбалу
7
Оливейра
3-1-3-3
30
Вьейтес
5
Бартра
3
Льоренте
13
Родригес
5
Альтимира
7
Антони
22
Иско
17
Родригес
94
Бакамбу
8
Форнальс
24
Руйбаль
2
2
2
2
10
Мендеш
20
Саму
20
Саму
10
Мендеш
20
Хандель
16
Бени
16
Бени
20
Хандель
7
Оливейра
19
Чучу
19
Чучу
7
Оливейра
11
Эмбалу
18
Арканджо
18
Арканджо
11
Эмбалу
5
Альтимира
4
Натан
4
Натан
5
Альтимира
17
Родригес
10
Эз Абде
10
Эз Абде
17
Родригес
22
Иско
15
Гарсия
15
Гарсия
22
Иско
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Бетис
27
Charles
ВР
91
Gui
ВР
93
Ricardo Ribeiro
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
23
Диогу Соуза
ЦП
14
Rodrigo Duarte
ЦП
86
Dieu-Merci Michel
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
27
Charles
ВР
91
Gui
ВР
93
Ricardo Ribeiro
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
23
Диогу Соуза
ЦП
14
Rodrigo Duarte
ЦП
86
Dieu-Merci Michel
ЦФ
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Витория Гимараеш - Бетис
5
2
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
18
Офсайды
1
1
Количество передач
571
362
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Витория Гимараеш» против «Бетиса», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витория Гимараеш» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»