Названа причина срыва португальского хавбека в ЦСКА

Полузащитник «Витории Гимараеш» Томаш Хандель отказался от перехода в ЦСКА и выбрал вместо этого вариант с «Црвеной Звездой» из-за еврокубков. Белградский клуб летом сыграет на общем этапе Лиги Европы.

Кроме того, в «Витории Гимараеш» настороженно отнеслись к возможным финансовым рискам при сделке с ЦСКА, что также повлияло на срыв перехода.

Сообщалось, что ЦСКА хотел приобрести Ханделя за 6 миллионов евро, однако в последний момент трансфер опорного полузащитника перехватила «Црвена Звезда».