Названа причина срыва португальского хавбека в ЦСКА

Полузащитник «Витории Гимараеш» Томаш Хандель отказался от перехода в ЦСКА и выбрал вместо этого вариант с «Црвеной Звездой» из-за еврокубков. Белградский клуб летом сыграет на общем этапе Лиги Европы.
Кроме того, в «Витории Гимараеш» настороженно отнеслись к возможным финансовым рискам при сделке с ЦСКА, что также повлияло на срыв перехода.
Сообщалось, что ЦСКА хотел приобрести Ханделя за 6 миллионов евро, однако в последний момент трансфер опорного полузащитника перехватила «Црвена Звезда».
- 24-летний португалец в этом сезоне провел 3 матча за «Виторию Гимараеш», сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.
- Контракт Ханделя с португальским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Источник: Sport24