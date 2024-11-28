28.11.2024, четверг, 18:30
Лига конференций, 4 тур
Лига конференций, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
3
Калайца
2
Бартолец
5
Казуколовас
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
7
Эбонг
99
Жоффри
4-3-1-2
14
Варела
44
21
Боревкович
2
20
Кошта
70
Силва
16
Силва
10
Мендеш
10
Сантуш
7
Оливейра
37
Сезар
7
Эбонг
22
Марочкин
22
Марочкин
7
Эбонг
7
Грипши
24
Осеи
24
Осеи
7
Грипши
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
2
13
Мендеш
13
Мендеш
2
70
Силва
20
Хандель
20
Хандель
70
Силва
7
Оливейра
19
Чучу
19
Чучу
7
Оливейра
10
Мендеш
79
Бика
79
Бика
10
Мендеш
Остались в запасе
Астана
Витория Гимараеш
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
27
Charles
ВР
91
Gui
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
20
Саму
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
91
Gui
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
20
Саму
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Астана - Витория Гимараеш
5
3
Всего ударов по воротам
6
34
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
1
11
Нарушения
12
11
Офсайды
3
0
Количество передач
299
538
Сейвы
6
3
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
2
18
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
5
22
Удары из-за пределов штрафной
1
12
xG (ожидаемые голы)
0.6
2.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Витории Гимараеш», 4 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Витория Гимараеш»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»