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  • «Бетис» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

«Бетис» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

6 марта 2025, 18:35
Бетис
06.03.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 2
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
48' С. Бакамбу 75' Иско
51' Ж. Мендеш 81' Н. Оливейра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
(К) АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Антони
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К) ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
2
Hevertton Santos
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
11
Умару Эмбалу
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Бетис
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
6
Луис Авила
ЦФ
Витория Гимараеш
91
Gui
ВР
27
Charles
ВР
2
Miguel Maga
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
93
Ricardo Ribeiro
ЦЗ
16
Бени
ЦП
20
Саму
ЦП
23
Диогу Соуза
ЦП
14
Rodrigo Duarte
ЦП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
86
Dieu-Merci Michel
ЦФ
3-2-3-2
30
Вьейтес
15
Перро
4
Натан
5
Бартра
5
Кардозо
5
Альтимира
17
Родригес
22
Иско
7
Антони
94
Бакамбу
24
Руйбаль
3-1-3-2-1
14
Варела
17
Вильянуэва
21
Боревкович
13
Мендеш
20
Хандель
2
10
Мендеш
70
Силва
11
Эмбалу
10
Сантуш
7
Оливейра
5
Альтимира
8
Форнальс
8
Форнальс
5
Альтимира
17
Родригес
10
Эз Абде
10
Эз Абде
17
Родригес
94
Бакамбу
6
Авила
6
Авила
94
Бакамбу
2
2
2
2
10
Мендеш
20
Саму
20
Саму
10
Мендеш
11
Эмбалу
18
Арканджо
18
Арканджо
11
Эмбалу
Остались в запасе
Бетис
Витория Гимараеш
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
91
Gui
ВР
27
Charles
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
93
Ricardo Ribeiro
ЦЗ
16
Бени
ЦП
23
Диогу Соуза
ЦП
14
Rodrigo Duarte
ЦП
86
Dieu-Merci Michel
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Остались в запасе
91
Gui
ВР
27
Charles
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
93
Ricardo Ribeiro
ЦЗ
16
Бени
ЦП
23
Диогу Соуза
ЦП
14
Rodrigo Duarte
ЦП
86
Dieu-Merci Michel
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Бетис - Витория Гимараеш
4
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
17
9
Офсайды
2
1
Количество передач
428
490
Сейвы
0
4
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Витории Гимараеш», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Витория Гимараеш»

«Бетис» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Витория Гимараеш Бетис
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