06.03.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 2
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-2-3-2
30
Вьейтес
15
Перро
4
Натан
5
Бартра
5
Кардозо
5
Альтимира
17
Родригес
22
Иско
7
Антони
94
Бакамбу
24
Руйбаль
3-1-3-2-1
14
Варела
17
Вильянуэва
21
Боревкович
13
Мендеш
20
Хандель
2
10
Мендеш
70
Силва
11
Эмбалу
10
Сантуш
7
Оливейра
5
Альтимира
8
Форнальс
8
Форнальс
5
Альтимира
17
Родригес
10
Эз Абде
10
Эз Абде
17
Родригес
94
Бакамбу
6
Авила
6
Авила
94
Бакамбу
2
2
2
2
10
Мендеш
20
Саму
20
Саму
10
Мендеш
11
Эмбалу
18
Арканджо
18
Арканджо
11
Эмбалу
Остались в запасе
Бетис
Витория Гимараеш
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
91
Gui
ВР
27
Charles
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
93
Ricardo Ribeiro
ЦЗ
16
Бени
ЦП
23
Диогу Соуза
ЦП
14
Rodrigo Duarte
ЦП
86
Dieu-Merci Michel
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
31
Ману Гонсалес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Остались в запасе
91
Gui
ВР
27
Charles
ВР
4
Óscar Rivas
ЦЗ
93
Ricardo Ribeiro
ЦЗ
16
Бени
ЦП
23
Диогу Соуза
ЦП
14
Rodrigo Duarte
ЦП
86
Dieu-Merci Michel
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Бетис - Витория Гимараеш
4
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
17
9
Офсайды
2
1
Количество передач
428
490
Сейвы
0
4
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Витории Гимараеш», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Витория Гимараеш»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»