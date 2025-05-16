17 мая на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне лидер чемпионата «Спортинг» примет «Виторию Гимараэш» в рамках заключительного тура Примейры. Для хозяев это шанс торжественно завершить успешный сезон перед своими болельщиками, тогда как гости уже обеспечили себе еврокубковое участие, но могут подняться в таблице.

«Спортинг»

«Спортинг» проводит выдающийся сезон. Команда набрала 79 очков, возглавляет таблицу и не проигрывает уже 20 матчей подряд в Примейре. Коллектив Рубена Аморима демонстрирует лучший атакующий футбол в лиге – 86 голов в 33 турах, а также впечатляющую стабильность: серия из 18 матчей подряд с забитыми мячами, включая 13 голов в последних пяти встречах.Особое внимание заслуживает форма Виктора Дьокереша – 52 гола в 50 матчах. Он стал настоящей машиной по реализации моментов и будет главной угрозой для обороны гостей. В последних турах «Спортинг» также улучшил игру в защите, пропуская в среднем менее одного гола за игру.

«Витория Гимараэш»

«Витория» занимает 5-е место с 54 очками и на финише показывает достойный уровень. Команда не проигрывает в 7 последних выездных матчах в чемпионате и сохраняет боевой настрой. Однако поражение от «Фаренсе» в прошлом туре поставило под сомнение их стабильность.В атаке выделяется Густаво Кунья с 11 голами в 25 матчах. Команда забивает регулярно – 7 мячей за 5 последних матчей, но оборона остаeтся уязвимой: 6 пропущенных за тот же отрезок. Визит на «Жозе Алваладе» станет настоящим испытанием, особенно против самой результативной команды Примейры.

Факты о командах

«Спортинг»

Не проигрывает в 20 матчах

Забивает в 18 матчах подряд

В среднем: 2.6 гола за игру, 0.8 – пропущенных (последние 5 игр)

Дьокереш – 52 гола в сезоне

«Витория Гимараэш»

Забивает в 3 матчах подряд

Не проигрывает в 7 выездных матчах

В среднем: 1.4 гола за игру, 1.2 – пропущенных (последние 5 игр)

Личные встречи 58% (18) 29% (9) 13% (4) 65 Забитых мячей 28 2.1 В среднем за матч 0.9 5:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 4:4 Португалия. Примейра, 17 тур Витория Гимараеш 4 : 4 Спортинг Португалия. Примейра, 30 тур Спортинг 3 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 13 тур Витория Гимараеш 3 : 2 Спортинг Португалия. Примейра, 29 тур Витория Гимараеш 0 : 2 Спортинг Португалия. Примейра, 12 тур Спортинг 3 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 27 тур Витория Гимараеш 1 : 3 Спортинг Португалия. Примейра, 10 тур Спортинг 1 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 24 тур Спортинг 1 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 7 тур Витория Гимараеш 0 : 4 Спортинг Португалия. Примейра, 25 тур Витория Гимараеш 2 : 2 Спортинг Португалия. Примейра, 8 тур Спортинг 3 : 1 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 31 тур Спортинг 2 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 14 тур Витория Гимараеш 1 : 0 Спортинг Португалия. Примейра, 20 тур Спортинг 1 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 3 тур Витория Гимараеш 0 : 5 Спортинг Португалия. Примейра, 24 тур Спортинг 1 : 1 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 7 тур Витория Гимараеш 3 : 3 Спортинг Португалия. Примейра, 24 тур Витория Гимараеш 0 : 0 Спортинг Португалия. Примейра, 7 тур Спортинг 5 : 1 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 26 тур Спортинг 4 : 1 Витория Гимараеш Португалия. Примейра, 9 тур Витория Гимараеш 3 : 0 Спортинг Португалия. Высшая лига, 25 тур Спортинг 1 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Высшая лига, 10 тур Витория Гимараеш 0 : 1 Спортинг Португалия. Высшая лига, 16 тур Спортинг 1 : 1 Витория Гимараеш Португалия. Высшая лига, 1 тур Витория Гимараеш 0 : 0 Спортинг Португалия. Высшая лига, 22 тур Спортинг 5 : 0 Витория Гимараеш Португалия. Высшая лига, 7 тур Витория Гимараеш 0 : 1 Спортинг Португалия. Высшая лига, 25 тур Витория Гимараеш 1 : 1 Спортинг Португалия. Высшая лига, 10 тур Спортинг 2 : 3 Витория Гимараеш Чемпионат Португалии, 23 тур Спортинг 3 : 1 Витория Гимараеш Чемпионат Португалии, 8 тур Витория Гимараеш 1 : 1 Спортинг

Прогноз на матч «Спортинг» – «Витория Гимараэш»

«Спортинг» выходит фаворитом: отличная форма, превосходная атака, мотивация выиграть титул в родных стенах. «Витория» играет достойно, но против топ-команд регулярно испытывает проблемы. В атаке гости способны создать моменты, однако против агрессивной игры лиссабонцев шансов на очки немного.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Спортинга».

Рекомендованные ставки: