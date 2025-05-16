Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Спортинг» – «Витория Гимараэш»: Примейра, 17 мая 2025

16 мая 2025 13:43
Спортинг - Витория Гимараеш
17 мая 2025, суббота 20:00 | Португалия. Примейра, 34 тур
Перейти в онлайн матча
6.40
Точный счёт 3:1 в пользу «Спортинга»
Сделать ставку

17 мая на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне лидер чемпионата «Спортинг» примет «Виторию Гимараэш» в рамках заключительного тура Примейры. Для хозяев это шанс торжественно завершить успешный сезон перед своими болельщиками, тогда как гости уже обеспечили себе еврокубковое участие, но могут подняться в таблице.

«Спортинг»

«Спортинг» проводит выдающийся сезон. Команда набрала 79 очков, возглавляет таблицу и не проигрывает уже 20 матчей подряд в Примейре. Коллектив Рубена Аморима демонстрирует лучший атакующий футбол в лиге – 86 голов в 33 турах, а также впечатляющую стабильность: серия из 18 матчей подряд с забитыми мячами, включая 13 голов в последних пяти встречах.Особое внимание заслуживает форма Виктора Дьокереша – 52 гола в 50 матчах. Он стал настоящей машиной по реализации моментов и будет главной угрозой для обороны гостей. В последних турах «Спортинг» также улучшил игру в защите, пропуская в среднем менее одного гола за игру.

«Витория Гимараэш»

«Витория» занимает 5-е место с 54 очками и на финише показывает достойный уровень. Команда не проигрывает в 7 последних выездных матчах в чемпионате и сохраняет боевой настрой. Однако поражение от «Фаренсе» в прошлом туре поставило под сомнение их стабильность.В атаке выделяется Густаво Кунья с 11 голами в 25 матчах. Команда забивает регулярно – 7 мячей за 5 последних матчей, но оборона остаeтся уязвимой: 6 пропущенных за тот же отрезок. Визит на «Жозе Алваладе» станет настоящим испытанием, особенно против самой результативной команды Примейры.

Факты о командах

«Спортинг»

  • Не проигрывает в 20 матчах
  • Забивает в 18 матчах подряд
  • В среднем: 2.6 гола за игру, 0.8 – пропущенных (последние 5 игр)
  • Дьокереш – 52 гола в сезоне

«Витория Гимараэш»

  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Не проигрывает в 7 выездных матчах
  • В среднем: 1.4 гола за игру, 1.2 – пропущенных (последние 5 игр)

Личные встречи
58% (18)
29% (9)
13% (4)
65
Забитых мячей
28
2.1
В среднем за матч
0.9
5:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  4:4
Португалия. Примейра, 17 тур
Витория Гимараеш
4 : 4
03.01.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Спортинг
3 : 0
21.04.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 13 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
09.12.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 29 тур
Витория Гимараеш
0 : 2
24.04.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Спортинг
3 : 0
05.11.2022
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 27 тур
Витория Гимараеш
1 : 3
19.03.2022
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Спортинг
1 : 0
30.10.2021
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 24 тур
Спортинг
1 : 0
20.03.2021
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
0 : 4
07.11.2020
Спортинг
Португалия. Примейра, 25 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
04.06.2020
Спортинг
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
3 : 1
27.10.2019
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Спортинг
2 : 0
27.04.2019
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 14 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
23.12.2018
Спортинг
Португалия. Примейра, 20 тур
Спортинг
1 : 0
01.02.2018
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 3 тур
Витория Гимараеш
0 : 5
19.08.2017
Спортинг
Португалия. Примейра, 24 тур
Спортинг
1 : 1
05.03.2017
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
3 : 3
01.10.2016
Спортинг
Португалия. Примейра, 24 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
29.02.2016
Спортинг
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
5 : 1
04.10.2015
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
4 : 1
22.03.2015
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
3 : 0
01.11.2014
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 25 тур
Спортинг
1 : 0
30.03.2014
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 10 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
24.11.2013
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 16 тур
Спортинг
1 : 1
27.01.2013
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 1 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
19.08.2012
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 22 тур
Спортинг
5 : 0
12.03.2012
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 7 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
02.10.2011
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 25 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
03.04.2011
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 10 тур
Спортинг
2 : 3
08.11.2010
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 23 тур
Спортинг
3 : 1
14.03.2010
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 8 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
27.10.2009
Спортинг
Показать все

Прогноз на матч «Спортинг» – «Витория Гимараэш»

«Спортинг» выходит фаворитом: отличная форма, превосходная атака, мотивация выиграть титул в родных стенах. «Витория» играет достойно, но против топ-команд регулярно испытывает проблемы. В атаке гости способны создать моменты, однако против агрессивной игры лиссабонцев шансов на очки немного.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Спортинга».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Спортинга» – коэффициент 6.40
  • Победа «Спортинга» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Спортинга» больше 2.5 – коэффициент 2.35

6.40
Точный счёт 3:1 в пользу «Спортинга»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Португалия. Примейра Витория Гимараеш Спортинг
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
5.80
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси - Манчестер Юнайтед
Точный счёт 2:1 в пользу «Челси»
Матч завершен
2 : 0
6.00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла - Тоттенхэм
Точный счёт 2:1 в пользу «Астон Виллы»
Матч завершен
2 : 1
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Фамаликан - Каза Пиа
Точный счёт 2:1 в пользу «Фамаликана»
Матч завершен
1 : 1
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Риу Аве - Жил Висенте
Точный счёт 2:1 в пользу «Риу Аве»
Матч завершен
1 : 1
6.10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср - Аль-Таавун
Точный счёт 4:1 в пользу «Аль-Насра»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 