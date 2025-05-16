17 мая на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне лидер чемпионата «Спортинг» примет «Виторию Гимараэш» в рамках заключительного тура Примейры. Для хозяев это шанс торжественно завершить успешный сезон перед своими болельщиками, тогда как гости уже обеспечили себе еврокубковое участие, но могут подняться в таблице.
«Спортинг»
«Спортинг» проводит выдающийся сезон. Команда набрала 79 очков, возглавляет таблицу и не проигрывает уже 20 матчей подряд в Примейре. Коллектив Рубена Аморима демонстрирует лучший атакующий футбол в лиге – 86 голов в 33 турах, а также впечатляющую стабильность: серия из 18 матчей подряд с забитыми мячами, включая 13 голов в последних пяти встречах.Особое внимание заслуживает форма Виктора Дьокереша – 52 гола в 50 матчах. Он стал настоящей машиной по реализации моментов и будет главной угрозой для обороны гостей. В последних турах «Спортинг» также улучшил игру в защите, пропуская в среднем менее одного гола за игру.
«Витория Гимараэш»
«Витория» занимает 5-е место с 54 очками и на финише показывает достойный уровень. Команда не проигрывает в 7 последних выездных матчах в чемпионате и сохраняет боевой настрой. Однако поражение от «Фаренсе» в прошлом туре поставило под сомнение их стабильность.В атаке выделяется Густаво Кунья с 11 голами в 25 матчах. Команда забивает регулярно – 7 мячей за 5 последних матчей, но оборона остаeтся уязвимой: 6 пропущенных за тот же отрезок. Визит на «Жозе Алваладе» станет настоящим испытанием, особенно против самой результативной команды Примейры.
Факты о командах
«Спортинг»
- Не проигрывает в 20 матчах
- Забивает в 18 матчах подряд
- В среднем: 2.6 гола за игру, 0.8 – пропущенных (последние 5 игр)
- Дьокереш – 52 гола в сезоне
«Витория Гимараэш»
- Забивает в 3 матчах подряд
- Не проигрывает в 7 выездных матчах
- В среднем: 1.4 гола за игру, 1.2 – пропущенных (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Спортинг» – «Витория Гимараэш»
«Спортинг» выходит фаворитом: отличная форма, превосходная атака, мотивация выиграть титул в родных стенах. «Витория» играет достойно, но против топ-команд регулярно испытывает проблемы. В атаке гости способны создать моменты, однако против агрессивной игры лиссабонцев шансов на очки немного.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Спортинга».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Спортинга» – коэффициент 6.40
- Победа «Спортинга» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Спортинга» больше 2.5 – коэффициент 2.35