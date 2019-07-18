-
-
-
-
-
-
-
16.06.2017 11:43Сборная Германии заявила на Кубок Конфедераций состав без привычных звезд мировой величины и далеко не все встретили это решение Лева с восторгом. Однако, в этом решении главного тренера сборной куда больше плюсов, нежели минусов. И не только для сам2
-
-
22.03.2017 17:00В среду в Дортмунде пройдет товарищеский матч между сборными Англии и Германии. Блог «Бескрайний нападающий» рассматривает интригу этого матча в историческом разрезе и объясняет, почему англичане могут стать фаворитами на ближайшие годы.5
-
-
-
26.01.2017 10:36
-
-
-