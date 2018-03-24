Ремейк Лиги Наций. Что таил в себе матч Германия – Испания

Максим Александров – об изюминке, которая была в товарищеском матче Германия – Испания

Пока народ обсуждал и бурлил постами в социальных сетях о матче нашей сборной с бразильцами (0:3), через несколько часов в Дюссельдорфе вышли на поле Германия и Испания – два фаворита предстоящего российского мундиаля, два последних чемпиона мира (2014 и 2010 года соответственно).

И знаете, это один из немногих случаев, когда матч с участием сборных, а тем более – топовых, произвел впечатление. В положительном смысле, конечно же. К сожалению, так бывает в последние дотурнирные годы, что институт сборных вызывает больше негатива, нежели позитива. Дескать, какой смысл смотреть, если одна команда превосходит другую во всем – в классе, по подбору исполнителей, по игре? Да вообще, на что смотреть в эти международные дни?

К слову, о международных днях. Это сейчас есть на что посмотреть, в предпоследнее окно перед чемпионатом мира. Как правило, в таких случаях и проводятся те самые ожидаемые матчи, которые хотим увидеть уже в официальном статусе; ремейки, да как угодно называйте. Вот вчера, допустим, прошла серия встреч Европа – Южная Америка, где вторые суммарно оказались сильнее (5:0): Россия – Бразилия (0:3), Италия – Аргентина (0:2), Франция – Колумбия (2:3), Уругвай – Чехия (2:0) и Перу – Хорватия (2:0). Оно, в общем-то, и неудивительно, ведь Новый Свет в последнее время прогрессирует, и в этом мы убедились на прошлом ЧМ в Бразилии. Во вторник будет Германия – Бразилия, Англия – Италия, Испания – Аргентина (Россия – Франция не в счет); в среду ночью – Мексика – Хорватия, тоже интересный как по мне поединок. В целом, есть на что посмотреть.

Однако я отдельно выделю вышеназванный матч в Дюссельдорфе. Германия – Испания. Он не только был хорош в игровом плане, но и в другом – в своеобразном пиаре предстоящей Лиги Наций УЕФА – турнир, который лишит проведение, по сути, бессмысленных матчей с участием сборных. Теперь они, как ни странно, будут носить смысл, потому что появятся сражения идентичных по силе и рейтингу сборных. Раньше ведь как было: идут отборы каждые два года (или чуть поменьше), а таких вот противостояний ждали только в преддверии больших турниров: чемпионат мира или Евро. Согласитесь, это не то!

И вот с осени революционная идея чиновников УЕФА воплотиться в жизнь, что уже отрадно. Не будет такого, что мы, простые болельщики, будем наблюдать за тем, как гранд девяносто минут издевается над своим беспомощным соперником, словно вышел потренироваться (с той лишь разницей, что дадут за такую «тренировку» три очка). А будет, к примеру, Германия – Франция (Нидерланды), Бельгия – Исландия (Швейцария), Португалия – Италия (Польша), Испания – Англия (Хорватия).

Что еще важно: отношение к турниру. Не секрет, что оно может быть двояким. Для условных Нидерландов и Италии, находящихся во второй корзине при жеребьевках квалификации Евро, это шанс пробиться напрямую на континентальное первенство. Для остальных из компании А – это нечто иное как разминка, а потому вряд ли будут какие-то автобусы или осторожная игра, учитывая тот факт, что прямую путевку можно спокойно заработать через отборочный турнир (Германия и Испания сделают это без проблем).

Единственный минус и, причем весомый, – это отсутствие Лиги Наций в предмундиальный период. Не секрет, что европейским сборным порой не хватает игр с равными соперниками (Испании и Италии в этом плане повезло недавно), а потому имеют место быть провалы. Чего не скажешь о Южной Америке, у которой представительство в топ-4 из турнира в турнир прибавляется после последнего доминирования Старого Света на ЧМ-2006 в Германии (в 2010-ом – Уругвай; в 2014-ом – Аргентина и Бразилия). Там, к слову, и отборочная кампания сильна по составу и традиционно неизменна, чем у Европы, где грандов в каждой группе один или два (остальные или середняки, или аутсайдеры). Поэтому, приходится ждать трехмесячный срок до начала ЧМ, когда можно сыграть с себе подобными.

Тем не менее, нам повезло, несмотря на то, что оно, это везение, будет длиться недолго по времени. Потом будет привычный отборочный турнир, а значит, и уныние – вплоть до следующего срока.

Ну, ничего, переживем!

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