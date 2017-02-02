-
02.02.2017 09:05
-
-
-
30.01.2016 16:00Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает сериал о лучших трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х: Виалли перебрался в «Ювентус», «Марсель» продал Папена в «Милан», а «Интер» усилился Шалимовым.2
-
28.01.2016 13:00Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает сериал о лучших трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х: Серия А скупает талантливых немцев, Иан Райт переходит в «Арсенал», а Роберт Просинечки - в «Реал».1
-
26.01.2016 16:10«Спартак» нуждается в обновлении линии нападения. На место Юры Мовсисяна, уехавшего в МЛС, сватают Лоика Реми из «Челси». Блог «Штрафная площадь» предлагает более реальные альтернативы, которые могут быть интересны в условиях финансового кризиса.8
-