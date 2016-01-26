Кого купить «Спартаку». Антикризисный набор форвардов

«Спартак» нуждается в обновлении линии нападения. На место Юры Мовсисяна, уехавшего в МЛС, сватают Лоика Реми из «Челси». Блог «Штрафная площадь» предлагает более реальные альтернативы, которые могут быть интересны в условиях финансового кризиса.

"Спартак" нуждается в обновлении линии нападения. На место Юры Мовсисяна, ушедшего в "Реал Солт-Лейк", сватают Лоика Реми из "Челси". Блог "Штрафная площадь" предлагает альтернативы, которые могут быть интересны в условиях финансового кризиса.

Юра Мовсисян покинул "Спартак", отправившись на правах аренды в клуб МЛС "Реал" из Солт-Лейк-Сити. Очевидно, что теперь "Спартаку" нужен форвард на его место в силу нескольких причин. Одним Зе Луишем не обойдешься: никто и не отменял необходимость конкуренции, травмы, дисквалификации и спад формы. Промес все-таки не центральный нападающий, а подающий надежды Давыдов пока не оправдывает выданных ему авансов.

Молодых же ребят из дубля призывать в основу перед второй половиной сезона рискованно. К тому же несмотря ни на что "Спартак" ставит перед собой высокие задачи и игроки из-за этого ему нужны соответствующие. Блог "Штрафная площадь" составил список нападающих, которые тоже могли бы усилить "Спартак". Конечно, список мог быть и шире, но нужно учитывать требования финансового кризиса искать усиление по кошельку - время больших трат, к счастью, или, к сожалению, ушло. Трансферная стоимость футболистов взята с transfermarkt.co.uk .

Уго Виера, "Црвена Звезда"

Возраст: 27 лет

Стоимость: € 1,3 млн

Португальский нападающий, воспитанник "Бенфики", знаком нам по выступлениям за "Торпедо". Проиграв конкуренцию и не реализовав свой потенциал в стане "орлов", отправился в "Брагу", которую можно назвать лучшей командой Португалии после "большой тройки". После сезона в ней попал в "Торпедо". Несмотря на 3 мяча в 20 играх показал себя добротным игроком. Ввиду фактического банкротства автозаводцев ему пришлось покинуть команду и подписать контракт с "Црвеной Звездой". В 20-ти матчах в сербской команде португалец забил 15 мячей. Благодаря своим игровым качествам и невысокой цене этот игрок бы вполне подошел "Спартаку". К тому же Уго был бы не против вернуться в Россию и поиграть на гораздо высоком уровне, чем в "Торпедо" - с более мастеровитыми партнерами. "Црвена Звезда" же смогла бы неплохо заработать на трансфере - это у нее хорошо получается.

Марко Девич, "Рубин"

Возраст: 32 года

Стоимость: € 1,44 млн

Возраст натурализованного Украиной серба не должен вас смущать. Марко имеет серьезный опыт выступлений за харьковский "Металлист", а после аренды в Катаре показывает неплохую игру в составе "Рубина", забив в этом сезоне 7 мячей в 15-ти встречах. Еще можно выделить его универсальность в атаке. Очевидно, что красно-белым такой форвард точно бы не помешал. Казанцы же, как показывают последние годы, не стесняются продавать своих ведущих игроков прямым конкурентам, так что и в этом плане трансфер вполне вероятен. Как джокер Девич в своей лучшей форме очень хорош, так как умеет выкладываться без остатка в выделенное ему тренером время.

Евгений Селезнев, "Днепр"

Возраст: 30 лет

Стоимость: € 2,4 млн

Один из тех игроков, благодаря кому "Днепр" в прошлом сезоне вышел в финал Лиге Европы. Находится на трансфере. Причиной этому является не лучшее финансовое состояние команды, к которой потихоньку теряет интерес Игорь Коломойский. СМИ отправляют Евгения в Турцию, но это не мешает "Спартаку" ему выгодное предложение. Впрочем, сложно себе представить, что игрок сборной Украины выберет вариант с продолжением карьеры в России - болельщики "Днепра", считающиеся одними из самых активных и патриотичных в Украине, его вряд ли поймут.

Адмир Мехмеди, "Байер"

Возраст: 24 года

Стоимость: € 3,2 млн

Этому талантливому швейцарскому нападающему албанского происхождения никак не удается толком проявить себя на достойном уровне. В киевском "Динамо", куда он был куплен на перспективу, чаще всего полировал скамейку. Отправившись же в аренду во "Фрайбург" в полной мере проявил свои голеадорские способности. Прошлым летом был куплен леверкузенским "Байером", где выходил на поле лишь в 17-ти матчах, забив в них 4 мяча и пока остается в тени небезызвестного Чичарито и старожила "Байера" Штефана Кисслинга. В такой ситуации логичным кажется вариант с арендой до конца сезона. Может сыграть как центрального нападающего, так и на фланге, что делает его полезным для ротации игроком.

Евгений Луценко, "Мордовия"

Возраст: 28 лет.

Стоимость: € 0,65 млн

Единственный россиянин в списке. За первый круг забил 7 мячей и идет 6-м в списке бомбардиров. Паспорт, потенциально небольшая стоимость, амбиции игрока и его голеадорские способности - прямо идеальный и очень вероятный кандидат на переход в "Спартак". Вместе с тем высок риск, что Евгений может банально перегореть в клубе, который гораздо выше по уровню "Мордовии", или того хуже, разочарует, как бывало с многими представителями клубов из "глубинки" в наших топ-клубах. Однако, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Это относится как к Луценко, так и к "Спартаку". "Мордовия" же для себя может заработать неплохие деньги.

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Фото: Football24, 101 Greatgoals, ZN, zimbio.com