Балканские войны

Противостояние фанатских группировок бывшей Югославии.

Балканы всегда были местом неспокойным, то Византия и Османская Империя воевали на этой территории, то раздирающие изнутри страны гражданские войны. Всё это конечно не могло не наложить отпечаток на людей проживающих на этой территории. Самым беспокойным местом на Балканах всегда были земли бывшей Югославии, из-за смешения нескольких религий и национальностей. Все эти причины получили отображение в спорте, где шли не менее кровопролитные противостояния, чем в настоящей войне.

Рассказ пойдёт об отношениях четырёх основных группировок болельщиков с постъюгославской территории. Это две белградских организации: «Гробари», поддерживающие «Партизан», и «Делие», болельщики «Црвены Звезды», а так же загребские «Bad Blue Boys»(ВВВ), сторонники «Динамо», и сплитская «Торсида», переживающая за «Хайдук».

Как ни странно, но первыми из этой четвёрки получили своё название болельщики из Сплита, произошло это 28 октября 1950 года, во время матча с «Црвеной Звездой». Члены «Торсиды» стали первыми в Югославии вместе с командой выезжать на гостевые игры национального чемпионата. Следующими, кто обрёл своё имя стали фанаты «Партизана», произошло данное событие в 1959 году. Происхождение прозвища «Гробари» имеет несколько вариантов: первый, самый банальный, от схожести формы игроков с рабочей одеждой могильщиков; второй связан с улицей на которой расположен стадион — Humska ( а вот слово Humka переводится с сербского как «могила»). Кому какой вариант ближе выбирайте сами. «ВВВ» получила своё название из-за фильма, который оказал на них большое влияние – «Bad Boys», если не ошибаюсь 1983 года. Болельщики разбавили эту комбинацию слов, вставив между ними слово «Blue», которое означает не что иное, как цвета загребского «Динамо». И наконец в 1989 году, после объединения нескольких групп болельщиков, возникает организация «Делие». Теперь, как говориться перейдём к основным событиям.

Первыми показали свою мощь фанаты «Партизана». В1966 году Брюссельские улицы были разгромлены обезумевшими фанатами, которые не смогли достойно принять поражение своей команды в Кубке Европейских Чемпионов. Но это было только начало, «Гробари» будут продолжать свои варварские выходки ещё на протяжении сорока лет.

Основные битвы будут разворачиваться на территории Югославии в 80-х годах, когда все фирмы примут окончательный вид. Связано это в первую очередь с политической обстановкой в стране и сменой режима. А когда растёт недовольство и национализм в стране, то ничего хорошего из этого не выйдет.

Одним из первых серьёзных инцидентов произошёл в городке Виньковцы в 1983 году. Хорватам пришлось не по душе нашествие сербских гостей, и между местным населением и «Гробари» завязалась драка. Позже вся эта история получила огласку в СМИ, и данный эпизод возмутил общественность, но ещё большую бурю негодования вызвал тот факт, что хорватские женщины кипятком с балкона поливали мимо проходящих сербов. Спустя два года по дороге в Сараево, хулиганы «Партизана» разгромили поезд, в котором ехали, а затем и станцию, на которой пришлось остановить состав.

Наконец-то на авансцену выходят и другие действующие лица. Фаны «Торсиды», надо сказать совсем безбашенные люди, в 1987 году в белградском районе Аутокоманда на глазах у полицейских и фанатов соперников сжигают флаг Югославии. За что были немедленно биты «Гробарями», ни один представитель правоохранительных органов не предпринял попытки остановить драку, хотя сплитцев били не только руками и ногами, а ещё арматурой и бутылками. А когда избиение завершилось, полицейские забрали активистов «Торсиды» в КПЗ, не тронув ни одного болельщика «Партизана».После сжигания югославского стяга в Аутокоманде бригада «Хайдука», поддерживаемая дружественными силами бойцов «ВВВ», атаковала в Сплите моб «Партизана», устроив столичным гостям форменную головомойку. Вскоре хулиганы «Хайдука» засветились в Европе, приехав на встречу с марсельским «Олимпиком». «Торсида» поехала на игру двухтысячным отрядом. Фанатов «Олимпика» на стадионе «Велодром» было в несколько раз больше, чем хорватов, и последние не рискнули броситься на хозяев.Они избрали хитрую тактику. Хардкор хорватской бригады незаметно пробрался к сектору радикально настроенных болельщиков «Олимпика» и бросил в них гранату со слезоточивым газом. На трибунах началась давка, которая завершилась полномасштабной дракой. Через несколько дней комиссия УЕФА рассмотрела инцидент и отстранила «Хайдук» от участия в еврокубках, постановив ужесточить меры безопасности на стадионе.

К 1988 году национализм стал одной из характерных черт югославского футбола. Насилие и вандализм стали сопровождать практически каждый матч и распространялись на Европу, особенно когда в европейских турнирах участвовала «Црвена Звезда».

В ноябре 1988 года, накануне встречи с «Миланом» в рамках Кубка УЕФА, полиция устроила облаву и на одной из конспиративных квартир изъяла у хулиганов более 100 сигнальных ракет. Несколькими днями позже, во время матча Кубка УЕФА против «Ромы», фанаты «Партизана», забрасывавшие поле сигнальными ракетами, добились того, что на стадионе загорелась беговая дорожка, и игру пришлось остановить на 40 минут. Более того, во второй половине встречи в голову капитана итальянской команды была запущена зажигалка марки «Zippo». Санкции УЕФА не заставили себя долго ждать: клуб был крупно оштрафован и следующую свою домашнюю игру в Кубке УЕФА проводил в 300 милях от Белграда.

Первый массовый инцидент с участием «Гробарей» и «Делие»(переводится как «Герои») произошел в 1989 году. «Црвена Звезда» обыграла «Партизан» за счет гола в концовке, что моментально нашло «понимание» в рядах «Героев». 250 «Делие» прорвав оцепление, выбежали на поле, чтобы поздравить свою команду. По пути они отвешивали тумаки футболистам «Партизана». Ответный ход «Гробарей» не заставил себя ждать – вскоре на поле завязалась массовая драка с участием четырехсот фанатов. В ходе сражения был убит один болельщик «Црвены звезды», ранены 17 полицейских и 25 стюардов. Драка продолжилась в городе. Фанаты, продолжая заниматься мордобоем, разнесли в пух и прах белградский район Аутокоманда. Самое страшное то, что пострадали многие прохожие, никакого отношения к футболу не имевшие. На могиле убитого товарища «Герои» поклялись отомстить – и не стали откладывать дело в долгий ящик. Во время следующей встречи команд сигнальная ракета убила одного из «Могильщиков». Смерть за смерть.

В конце 1989 года загребское «Динамо» отправилось в гости в Баня Луку, где впервые в истории Югославии болельщики были атакованы полицией и изгнаны со стадиона из-за демонстрации хорватской национальной атрибутики. Двумя неделями позже, уже в Нови Саде, только вмешательство игроков и руководителей «Динамо» предотвратило возникновение аналогичной ситуации.

Что ж мы пришли к эпохальному году в истории югославского футбола-1990.... Обстановка в Югославии заметно ухудшилась, причиной чему стали два инцидента, ставшие одними из самых печальных страниц в истории европейского хулиганского движения и положившие начало еще более опасной конфронтации.

13 мая 1990 года фестлайн «Делие» отправился в Загреб, где их команде предстоял матч Кубка Югославии против динамовцев. К тому времени противостояние сербских и хорватских болельщиков достигло апогея, все ожидали массовых столкновений, которые вскоре и последовали. Белградские фанаты в предчувствии серьезной бойни привезли с собой три тысячи человек, которых возглавлял сербский ультранационалист Желько Ражнатович по кличке Аркан. По приезду представители «Делие» были атакованы многочисленными местными фанатами. Особенно выделялись парни из «Bad Blue Boys». Матч начался с небольшой задержкой, однако к стартовому свистку никто уже не думал о футболе. «Герои» разгромили рекламные щиты, окружавшие их сектор, и набросились на хорватов, используя в качестве оружия ножи и оторванные кресла. При этом они скандировали: «Загреб – сербский!» Взбешенные «Bad Blue Boys» через несколько минут попытались прорваться на поле, чтобы уже оттуда атаковать сербский сектор. Но полиция применила против загребцев слезоточивый газ, и тем пришлось остаться на местах, выкрикивая излюбленный призыв хорватских националистов: «Сербов – на вербы!»

Знаменитый удар капитана «Динамо» Звонимира Бобана.

В итоге те и другие прорвали полицейский кордон, чтобы встретиться в рукопашной. Полицейским удалось остановить драку только с помощью водометов. Пострадало около ста человек. После вопиющего инцидента, который вошел в историю как «Матч ненависти», стало понятно: югославская лига далее существовать не сможет.

Через несколько месяцев после событий в Загребе, во время игры против «Партизана», участники «Торсиды» сделали еще один демонстративный выпад в сторону сербов, когда часть ее хулиганов вырвалась на футбольное поле, чтобы в пределах центрального круга демонстративно сжечь государственный флаг Югославии.

Практически покончив с хорватскими группировками.«Герои» и «Могильщики» сосредоточились на борьбе «за Белград». Встречи команд проходили всё сложнее, а битвы становились всё кровопролитнее.

В 1991 «Црвена Звезда» вышла в финал Кубка европейских чемпионов. Нельзя сказать, что это обстоятельство вызвало сильный приступ радости у «Гробарей». На ближайший матч с «Црвеной Звездой» они пришли с твердым желанием превратить футбольное действо в побоище. Это им удалось. «Маракана», вмещающая около 60 тысяч зрителей, напоминала бурлящий котел. Люди сидели везде – в проходах, на лестницах и даже на коленях друг у друга. Аудитория превышала 80 тысяч человек! Уже на 12-й минуте первого тайма несколько «могильщиков» выбежали на поле и атаковали футболистов «Црвены Звезды». Несмотря на вмешательство сил правопорядка, быстро уведших боевых стрикеров в подтрибуные помещения, беспорядки только начинались. По прошествии получаса игры «Гробари» сломали несколько заграждений и вступили в схватку с полицией. Во втором тайме, когда на поле одновременно выбежали 10 «могильщиков», терпение фанов «Црвены Звезды» лопнуло. Около 6000 человек ворвались в Южный сектор стадиона, где традиционно сидят фаны «Партизана», и устроили там кровавую расправу. Добивали даже упавших «Гробарей» – выломанными креслами по голове. Бойня была поистине ужасной – кареты скорой помощи весь вечер курсировали между «Мараканой» и белградскими больницами, развозя покалеченных. Только чудом никто не погиб.

Положение в Югославии становилось все хуже и хуже – над страной нависла реальная угроза гражданской войны. Обеспокоенные чиновники УЕФА отменили все футбольные соревнования на территории государства, которое уже трудно было назвать единым. Хаос, начавшийся на Балканах, позволил «Делие» и «Гробарям» сойтись в рукопашной прямо в центре города, в том самом районе Аутокоманда. Для начала около тысячи «могильщиков» атаковали бар «Сербия» – главный централ «Делие». «Герои» заперлись внутри, забаррикадировали двери и окна, вызвали по телефону подмогу. Сотни прибывших на место сражения саппортеров «Црвены Звезды» без лишних слов сходили с автобусов и кидались в драку. Бар «Сербия» был практически разрушен (его восстановят лишь через 6 лет), а «герои» в итоге обратили «могильщиков» в бегство. Полиция в буйство фанатов решила не вмешиваться. По разным источникам, в «Сражении при «Сербии» погибло от 3 до 10 человек.

То, что случилось в 1991, не имеет аналогов в мировой истории фанатских фэнваров. Темной февральской ночью представители «Гробарей» похитили 1 из лидеров фирмы «Делие» и держали его в импровизированном плену около 2 недель. Издевательствам не было предела. Парня неоднократно изнасиловали, и в конце концов отрезали ухо.

Начавшаяся гражданская война окончательно разделила четыре фирмы на два лагеря, но даже война не положила конец их противостоянию. С обоих сторон отстаивали свои земли футбольные фанаты, особенно в этом приуспели «ВВВ» и «Делие». Члены «Делие» массово вступали в Сербскую добровольческую гвардию (СДГ), которую возглавлял их лидер Ражнатович. Это военное формирование стало известно под названием «Тигры Аркана», а основную его часть составляли болельщики «Црвены Звезды». СДГ перемещалась по всей территории бывшей Югославии, и в районах, где этническое большинство представляли не сербы, солдат Ражнатовича в глаза называли сербскими головорезами. «Тигры» во время войны использовали фанатские песни, лишь немного переделывая текст. В их лагерь с моральной поддержкой приезжали футболисты «Црвены Звезды». С другой стороны им противостояли хорватские «Бойзы», у Хорватии не было своей армии, поэтому родину защищали только добровольцы. А чтобы хоть как то отличать своих от чужих, хорваты носили на шее шарфы загребского «Динамо». С войны вернулись далеко не все....

После войны каждый из лагерей сосредоточился на своём чемпионате. Начнём с хорватов.

В основных группировках «ВВВ» и «Торсида» произошла смена поколений, бывшие лидеры либо отошли от дел, либо погибли на войне. Теперь между ними стали возникать противоречия, так как нет общих врагов из Сербии, да и молодёжь не очень помнит как когда-то болельщики «Хайдука» и «Динамо» боролись рядом плечом к плечу. Но столкновения начались не сразу, у динамовцев возникли другие проблемы. Сперва новая власть надавила на директоров «Динамо» и те сменили название на некогда историческое – «Хаск Градьянски». Болельщики молчать не стали и провели несколько акций протеста на стадионе, где были вывешены лозунги: «Верните наше «Динамо!», но нужного эффекта это не дало. Наоборот власти стали «затягивать гайки» ещё сильнее. В 1993 году команда вновь переименована теперь в «Кроацию». Вновь протесты, на этот раз болельщики на двадцать минут перекрыли движение на центральных улицах Загреба, но вскоре были разогнаны отрядами полиции. Данный инцидент ещё больше усложнил отношения фанов и руководителей. В 1996 году президент «Кроации» запретил пропускать на стадион болельщиков в футболках «Динамо» и подобной атрибутикой.

Так как «ВВВ» не могли попасть на родной стадион, фанаты отрывались на выездных играх. В октябре 1997 года «Кроатия» в сопровождении своих многочисленных фанатов отправилась в Цюрих на матч Кубка УЕФА против местного «Грассхоппера». На поле команда показала блистательную игру, разгромив соперника со счетом 5:0, однако за его пределами дела обстояли не так великолепно. В Цюрих приехали восемь тысяч загребских фанатов, которые, обезумев от счастья, нанесли городу ущерб, который был оценен в сумму 150 тысяч долларов. Кроме того, многие швейцарцы отмечали, что гости вели себя крайне агрессивно, позволяли себе расистские выходки, включая наскоки на темнокожих людей в трамваях. Тем не менее полиция задержала только трех человек, одним из которых оказалась швейцарская девушка. Немногим позже ситуация повторилась в Осере, после чего УЕФА дисквалифицировала клуб, запретив ему участие в европейских турнирах на следующий год.

В 1998 году «Бэд Блю Бойз» решили вернуться на домашние игры клуба, но, так как запрет на «динамовскую» атрибутику никто не отменял, они стали тайком проносить на стадион свои флаги и транспаранты, что привело к росту количества столкновений с полицией. Накал страстей достиг своего апогея на домашней игре против «Хайдука». Как только полиция попыталась снять запрещенные транспаранты, в нее полетели вырванные сиденья. В результате разгоревшейся драки несколько фанатов «Хайдука» получили серьезные ножевые ранения, а вся вина за инцидент была возложена на полицейских, спровоцировавших столкновения. С того момента полиция стала гораздо терпимее относиться к фанатам Загреба и их старой атрибутике. Это было одно из первых столкновений «ВВВ» и «Торсиды» в чемпионате Хорватии.

Первое столкновение некогда дружных бригад состоялось в 1998 году в Загребе. Юные члены «Бэд Блю Бойз» атаковали шокированных таким действом ребят из «Торсиды» около турникетов стадиона «Максимир». Ответный ход фанатов «Хайдука» последовал в 2000 году, когда в Сплите состоялась кровопролитная битва между фанатами двух клубов. Схватка завершилась в пользу хозяев, которые взяли верх не умением, а числом – их было в три раза больше, чем приезжих. С тех пор матчи между «Динамо» и «Хайдуком» берутся полицией под особый контроль.

В 2004 году близ «Полюда», домашней арены «Хайдука», произошла жестокая акция «Торсиды». Дав гостям из Загреба беспрепятственно пройти по городу до стадиона, они окружили парней из «Бэд Блю Бойз» на автостоянке и, не вступая в рукопашную, забросали приезжих камнями, кусками арматуры и битым стеклом. Через десять минут, когда атаковавшие покинули поле брани, на окропленном кровью асфальте остались лежать многие раненые.

Доставалось от болельщиков не только «врагам», но и футболистам. Например, в ноябре 2004 года после того, как «Динамо» проиграло «Интеру» со счетом 0:1, члены «Bad Blue Boys» попытались расправиться с виновниками, как они считали, поражения прямо на футбольном поле, однако тут как тук оказались отряды полиции.

Мстили за поруганную честь чуть позже, выцепляя футболистов по всему Загребу. Нападающий Дарио Захора был избит на крыльце собственного дома – ему не хватило сделать всего лишь пару шагов до спасительной двери. Другой нападающий «Динамо» — Зоран Зекич попал под замес, когда остановил автомобиль на красный цвет светофора. Форварда вытащили из машины, избили, а вдобавок еще и досталось его транспортному средству – автомобиль футболиста молотили бейсбольными битами.

В последнии годы болельщики обоих команд поостыли и переключились на соревнование в хареографии на стадионе и баннерную войну.

В теже годы в Сербии был настоящий хаос, война не остановила болельщиков, а только ещё больше разожгла ненависть между ними.

И первые два дерби, прошедшие после распада Югославии, стали просто настоящим безумием. В марте 1992 года от ударов бейсбольной битой по голове погиб фанат «Црвены Звезды», а в октябре того же года хулиганы из «Партизана» забросали сектора болельщиков «Црвены Звезды» гранатами со слезоточивым газом, в результате чего игра была приостановлена на 20 минут.

Однако уже очень скоро, отчасти благодаря санкциям НАТО, страсти вокруг футбола поутихли, и на трибунах остались лишь самые закоренелые фанаты. Единственным исключением стала сотая по счету игра между «Партизаном» и «Црвеной Звездой», состоявшаяся 6 мая 1995 года. Игра, впервые после окончания войны собравшая полные трибуны зрителей, еще до своего начала грозила вылиться в крупные беспорядки, которые, конечно, не заставили себя долго ждать. Фанаты с обеих сторон спровоцировали такую широкомасштабную драку, что полиции пришлось приложить просто невероятные усилия для наведения порядка.

Вскоре в Сербии начали возникать всё новые и новые фанатские группировки других клубов и «Гробарям» и «Делие» пришлось доказывать свою состоятельность. В течении нескольких следующих сезонов они провели борьбу не между собой, а со следующими группами: «Красные дьяволы», поддерживающие клуб «Раднички» и «Деспоты» ФК «Сартид».

В начале 1999 года в столичном дерби вновь сошлись «Партизан» и «Црвена Звезда», чья встреча не обошлась без ожесточенных столкновений фанатов. За четыре часа до начала встречи около 250 парней «Делие» напали на группу из 400 саппортеров «Партизана», применив железные прутья, палки, камни, бутылки, петарды и даже ракеты. Немногим позже, уже на стадионе, фанаты «Партизана» предприняли атаку на полицию, забросав ее вырванными сиденьями. К тому времени как все улеглось, 60 человек было арестовано, 16 получили серьезные травмы. В числе последних оказались фанат, находившийся после ножевого ранения в состоянии комы, и полицейский с порезанной пластиковым сиденьем шеей.

В октябре того же года фанаты вновь вышли на тропу войны. На этот раз жертвой хулиганов стал семнадцатилетний болельщик «Црвены Звезды», погибший из за сигнальной ракеты, попавшей ему в голову. Тот инцидент закончился арестом более ста фанатов «Партизана», десять из которых были приговорены судом к лишению свободы. «Гробари» как организация прекратила своё существование, теперь у «Партизана» было три основных группы поддержки: «Južni Front», «Grobari 1970» и «Grobari Beograd». Стан «Делие» тоже притерпел большие изменения, теперь внутри группы было несколько отделений: «Ultras», «Ultra Boys», «Belgrade Boys», «Heroes», «Brigate».

Во время их следующей встречи, состоявшейся год спустя, не прошло и двух минут с начала игры, как на поле выбежали десять фанатов «Партизана», преследуемых толпой поклонников «Црвены Звезды». В ходе разгоревшейся драки атакам подверглись и футболисты «Партизана», и полицейские, после чего фанаты обеих команд в течение 30 минут методично закидывали друг друга вырванными сиденьями.

14 апреля 2001, незадолго до начала игры фанаты «Црвены Звезды» рискнули атаковать фирму «Партизана» на подступах к ее родному стадиону. Драка, развернувшаяся на глазах деморализованной полиции, продолжалась 40 минут. К тому моменту, когда парням «Партизана» все таки удалось погнать агрессоров, 20 человек нуждались в срочной госпитализации, а четверо полицейских получили самые серьезные ранения. В тот день полиция арестовала 46 хулиганов с обеих сторон, но это произошло уже после того, как разбушевавшиеся фанаты «Црвены Звезды» вырвали в гостевом секторе около 2 тысяч пластиковых сидений.

Месяц спустя за полтора часа до начала финального матча на Кубок страны хулиганы «Црвены Звезды», пытавшиеся добраться до группы поддержки «Партизана», атаковали полицейское оцепление. В итоге 28 полицейских получили ранения. Но не успели улечься страсти, как уже хулиганы «Партизана» организовали акцию возмездия, в результате которой были ранены еще четверо полицейских и 11 болельщиков.

Всё чаще и чаще нападкам фанатов подвергаются полицейские. Интересный оборот получило данное событие в 2008 году. Двадцатилетний Урош Мишич, член «Делие», получил десять лет срока за попытку убить полицейского оригинальным образом – засунув файер в рот. Пострадавший утверждал, что в результате схватки с Мишичем заработал множественные ожоги тела, а несколько собственноручно произведенных выстрелов в воздух объяснил попыткой самозащиты.

Небойша Трайкович

Дело моментально получило огласку. Члены «Делие» выложили на всеобщее обозрение файл с записью инцидента. На видео запечатлены приключения на стадионе сербского полицейского Небойши Трайковича. Полуголый, с пистолетом в руках, он идет на толпу из полутысячи «звездашей». Мишич в кадре тоже присутствует, только он не атакует полицейского, все происходит наоборот – Трайкович наносит Мишичу удары кулаком в лицо.

Разгневанные фанаты организовали акцию «Правда за Уроша!», в ходе которой попросили каждую крупную группировку Европы приносить на футбол плакаты с изображением Мишича. Перформанс охватил все европейские стадионы – возмущенные полицейским произволом болельщики разворачивали на аренах транспаранты «Правда за Уроша! Справедливость за болельщиков!». Одними из первых в акции принял участие и российский «Спартак». В последние годы уровнь бандитизма на стадионе пошёл на убыль, и сегодня конфликты между группировками не принимают столь масштабные формы, но всегда есть опасность, что беспорядки начнуться снова.

Конечно без болельщиков не возможен футбол, какими бы безбашенными они не были. Это всё понимают и игроки клубов. Так например футболисты «Црвены Звезды» поддержали своих фанов в одной акции протеста , растянув транспарант обращённый к правительству: «Вам никогда не остановить болельщиков».