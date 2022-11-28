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06.02.2017 19:4544-летний вратарь вывел сборную Египта в финал турнира. Лидеры сборной Камеруна не поехали на Кубок Африки, но и без них команда завоевала трофей. «Бомбардир» рассказывает, почему африканский футбол – самая искренняя и чистая игра в мире, где зажигают будущие звезды РФПЛ.7
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20.06.2016 18:30Наша многострадальная национальная команда обречена на то, чтобы срамить массу критиков, но удается ей это далеко не всегда. «Бомбардир» вспоминает, на какие подвиги была способна сборная России, когда ее прессовали, критиковали или не считали за команду.8
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28.03.2016 11:00Футболисты из Африки больше не стоят копейки. Обамеянг может перейти в «Реал» или «МЮ» за 70 млн евро. Яя Туре просит жирный контракт у «Сити» или любого нового клуба. «Бомбардир» выяснил, какими способами африканские футболисты пробиваются на вершину мирового спорта: от рваных кроссовок до бутс со стразами.