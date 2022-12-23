- 24 января
- 16:48 Несколько клубов РПЛ интересуются Ондуа. Он выходил на матч ЧМ-2022 с флагом России на бутсах 1
- 18 января
- 23:20 Фото Камерунец Ондуа опубликовал фото новых бутс с российским флагом 1
- 6 января
- 17:47 «Был готов, что меня отстранят». Ондуа – о флаге России на бутсах в матче ЧМ-2022
- 23 декабря 2022
- 12:52 Онана завершил карьеру в сборной Камеруна. Он уехал с ЧМ-2022 из-за конфликта с тренером 1
- 21 декабря 2022
- 19:41 Фото Ондуа посмотрел финал ЧМ-2022 в родной деревне и помог местному детдому
- 10 декабря 2022
- 16:08 Французский журналист обвинил Гану и Камерун в продаже игрокам мест в заявках на ЧМ-2022 2
- 4 декабря 2022
- 14:46 Ондуа: «Дальше у России все будет хорошо» 2
- 11:26 Ондуа: «Музеи Италии и Франции просили у меня бутсы с российским флагом» 3
- 09:09 Игрок сборной Камеруна рассказал об угрозах из-за бутс с российским флагом 2
- 3 декабря 2022
- 14:14 Россиянин Ондуа прокомментировал вылет сборной Камеруна с ЧМ-2022
- 12:59 Магуайр, Мбаппе и Месси – в символической сборной группового этапа ЧМ-2022 от WhoScored
- 10:38 Фото «Честно, я офигел»: Россиянин из Камеруна рассказал о встрече с Неймаром 3
- 00:58 Бразилия прервала рекордную серию, которая длилась с 1998 года 3
- 00:37 Абубакар повторил достижение Зидана, установленное французом на ЧМ-2006 2
- 00:00 ЧМ-2022. Бразилия уступила Камеруну (0:1), Абубакар забил на 92-й минуте и получил красную за снятую футболку 3
- 2 декабря 2022
- 22:59 Фото Фанаты сборной Бразилии разместили баннер, адресованный Пеле
- 22:35 39-летний Алвес установил рекорд сборной Бразилии на ЧМ
- 20:58 Камерун – Бразилия: стартовые составы на матч ЧМ-2022
- 19:35 Где и во сколько смотреть матч Камерун – Бразилия: 2 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
- 19:34 Камерун – Бразилия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 2 декабря 1
- 30 ноября 2022
- 04:39 Бразилия сыграет с Камеруном резервным составом (Globo) 3
- 29 ноября 2022
- 23:18 Неймар пропустит матч с Камеруном. У него поднялась температура
- 02:27 «Это их национальная черта». Чернышов объяснил, почему Сербия упустила победу над Камеруном