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Сборную России пригласили на матч в Африку

Вчера, 16:40
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Глава селекционного отдела сборной Камеруна Эммануэль Мабоанг высказался о возможности провести товарищеский матч с национальной командой России.

«Матч с Россией может пройти в этом году, почему нет? Надо согласовать эту игру с правительством Камеруна, потом все будет возможно. Они принимают ключевое решение, играть нашей команде или нет.

Россия может сыграть с нами у нас в Камеруне, для этого есть все условия. Надо дождаться решение президента нашей федерации и правительства страны, а затем согласовать все с координатором сборной.

Наша федерация выступает за этот матч, это будет историческое событие и для сборной России, если они впервые в истории сыграют в Африке. Этот матч привлечет очень много болельщиков и финансы для обеих сборных.

Несмотря на международную ситуацию, Камерун и Россия сохраняют теплые и дружественные отношения. Товарищеская игра станет для нас праздником!» – сказал Мабоанг.

  • Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Камерун – 50-е.
  • Сборная России играла в Африке в сентябре 2023 года, когда провела два товарищеских матча с олимпийской командой Египта.

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Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия Камерун
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Комментарии (2)
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subbotaspartak
1746972373
"А в Африке, а в Африке на чёрной Лимпопо"... "Доктор Айболит" Сейчас нельзя на чёрной... Увидят мою аватарку - накажут Спартак...
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VVM1964
1746973475
Сколько же запросят наши камерунские друзья за это мероприятие ?...
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