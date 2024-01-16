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    • Онана поругался с тренером сборной Камеруна еще до дебюта на Кубке Африки

    Онана поругался с тренером сборной Камеруна еще до дебюта на Кубке Африки

    Андре Онане не понравилось решение тренерского штаба сборной Камеруна не включать его в заявку на матч 1-го тура Кубка Африканских Наций против Гвинеи.

    • Вратарь задержался в расположении «Манчестер Юнайтед», чтобы сыграть с «Тоттенхэмом» (2:2).
    • Из-за плохой погоды он не смог заранее прилететь в Ямусукро, где проходил матч.
    • Камерунец преодолел 240 километров на машине и прибыл в место назначения за три часа до стартового свистка.
    • Несмотря на это, его даже не включили в заявку. Камерунцы потеряли очки, сыграв вничью 1:1.

    Когда Онана узнал о решении тренера, то разозлился и накричал на него: «Зачем я летел сюда на частном самолете, если меня даже не собирались выпустить на поле?»

    У голкипера «МЮ» есть конфликт с главным тренером камерунской сборной Ригобером Сонгом как минимум с позапрошлого года.

    На ЧМ-2022 Сонг критиковал стиль игры Онаны. Тогда Андре покинул расположение команды, позднее объявил о завершении карьеры в сборной, но через время передумал.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 14:28
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