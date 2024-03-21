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    • В РФС ответили, сколько заплатили Камеруну, Сербии и Парагваю за приезд в Россию

    В РФС ответили, сколько заплатили Камеруну, Сербии и Парагваю за приезд в Россию

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об оплате сборным Камеруна, Сербии и Парагвая за товарищеские матчи в России.

    «За приезд в Россию сборной Камеруна мы заплатили не 900 тысяч евро. Сколько? В два раза меньше плюс-минус. Сербии и Парагваю же мы заплатили еще меньше – и тем и тем.

    У всех сборных, кто к нам приезжает, большие расходы. Любая сборная – это 45–60 человек. Любая сборная летит сюда с дополнительными пересадками. Плюс возникают расходы по привозу игроков в место общего сбора с учeтом всей специфики логистики. Так что цена вырастает.

    Мы платим федерации, а они дальше решают все вопросы. Мы не оплачиваем перелеты дополнительно. Они могут доехать на телеге, дойти пешком – сэкономить. Но вряд ли эти уважаемые люди на такое пойдут», – сказал Митрофанов.

    • 21 марта Россия сыграет товарищеский матч с Сербией, а 25 марта – с Парагваем на «ВТБ Арене» в Москве.
    • 12 октября 2023 года на том же стадионе национальная команда сыграла с Камеруном (1:0).
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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