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    Результаты сборной Камеруна по футболу

    Сайт www.fecafootonline.com/
    Тренер Ригобер Сонг
    Турниры:
    Чемпионат мира 2022, группа G
    3 тур
    		2 декабря, пятница 22:00 Камерун 1:0 Бразилия
    2 тур
    		28 ноября, понедельник 13:00 Камерун 3:3 Сербия
    1 тур
    		24 ноября, четверг 13:00 Швейцария 1:0 Камерун
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