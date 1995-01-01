Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|16
|Эпасси Девис
|Абха
|Вра
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|23
|Онана Андре
|Интер
|Вра
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|19
|Фай Коллинс
|Аль-Таи
|Защ
|30
|3
|0
|0
|2
|0
|25
|Толо Нуху
|Сиэтл
|Защ
|25
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|Н'Кулу Николя
|Арис
|Защ
|32
|2
|0
|1
|1
|0
|21
|Кастеллетто Жан-Чарльз
|Нант
|Защ
|28
|2
|1
|1
|0
|0
|24
|Эбосс Энсо
|Удинезе
|Защ
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|Во Кристофер
|Ренн
|Защ
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|8
|Замбо Андре-Франк
|Наполи
|Пол
|27
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|Ондуа Гаэль
|Ганновер-96
|Пол
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|7
|Н'Куду Джордж-Кевин
|Бешикташ
|Пол
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|18
|Онгла Мартин
|Верона
|Пол
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|15
|Кунде Пьер
|Бохум
|Пол
|27
|2
|0
|0
|1
|0
|14
|Гуэ Самуэль
|Мехелен
|Пол
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|22
|Нтчам Оливье
|Суонси
|Пол
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|13
|Чупо-Мотинг Эрик
|Бавария
|Нап
|33
|3
|1
|0
|0
|0
|10
|Абубакар Венсан
|Бешикташ
|Нап
|31
|3
|2
|1
|0
|1
|12
|Экамби Карл Токо
|Лион
|Нап
|30
|3
|0
|0
|0
|0
|20
|Мбеумо Брайан
|Брентфорд
|Нап
|23
|3
|0
|0
|0
|0
|6
|Нгамале Муми
|Динамо
|Нап
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|11
|Бассогог Кристиан
|Шанхай Шэньхуа
|Нап
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|Нгом Мбекели Жером
|Коломбе Спорт
|Нап
|24
|1
|0
|1
|0
|0
Всего игроков: 22, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 7