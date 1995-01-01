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    Состав сборной Камеруна по футболу

    Сайт www.fecafootonline.com/
    Тренер Ригобер Сонг
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    16 Эпасси Девис Абха Абха Камерун Вра 30 2 0 0 0 0
    23 Онана Андре Интер Интер Камерун Вра 26 1 0 0 0 0
    19 Фай Коллинс Аль-Таи Аль-Таи Камерун Защ 30 3 0 0 2 0
    25 Толо Нуху Сиэтл Сиэтл Камерун Защ 25 3 0 0 1 0
    3 Н'Кулу Николя Арис Арис Камерун Защ 32 2 0 1 1 0
    21 Кастеллетто Жан-Чарльз Нант Нант Камерун Защ 28 2 1 1 0 0
    24 Эбосс Энсо Удинезе Удинезе Камерун Франция Защ 23 1 0 0 0 0
    4 Во Кристофер Ренн Ренн Камерун Франция Защ 21 1 0 0 0 0
    8 Замбо Андре-Франк Наполи Наполи Камерун Пол 27 3 0 0 0 0
    5 Ондуа Гаэль Ганновер-96 Ганновер-96 Камерун Пол 27 2 0 0 0 0
    7 Н'Куду Джордж-Кевин Бешикташ Бешикташ Камерун Франция Пол 28 2 0 0 0 0
    18 Онгла Мартин Верона Верона Камерун Пол 24 2 0 0 0 0
    15 Кунде Пьер Бохум Бохум Камерун Пол 27 2 0 0 1 0
    14 Гуэ Самуэль Мехелен Мехелен Камерун Пол 25 2 0 0 0 0
    22 Нтчам Оливье Суонси Суонси Камерун Франция Пол 27 1 0 0 0 0
    13 Чупо-Мотинг Эрик Бавария Бавария Камерун Германия Нап 33 3 1 0 0 0
    10 Абубакар Венсан Бешикташ Бешикташ Камерун Нап 31 3 2 1 0 1
    12 Экамби Карл Токо Лион Лион Камерун Нап 30 3 0 0 0 0
    20 Мбеумо Брайан Брентфорд Брентфорд Камерун Франция Нап 23 3 0 0 0 0
    6 Нгамале Муми Динамо Динамо Камерун Нап 28 2 0 0 0 0
    11 Бассогог Кристиан Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа Камерун Нап 27 1 0 0 1 0
    2 Нгом Мбекели Жером Коломбе Спорт Коломбе Спорт Камерун Нап 24 1 0 1 0 0
    Всего игроков: 22, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 7
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