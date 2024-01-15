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    Онана опоздал на матч Кубка Африки

    Вратарь сборной Камеруна Андре Онана не успел добраться до ивуарийского Ямусукро на матч первого тура группового этапа Кубка Африки против Гвинеи.

    • Вчера, 14 января, Андре выступал за «МЮ» в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2) и ему нужно было успеть за сутки добраться до африканской столицы.

    У Онана не получилось успеть, так как вылет его частного самолета из Абиджана (экономическая столица Кот-д’Ивуара) в Ямусукро был отменен из-за непогоды. Вратарю пришлось ехать на машине 240 километров, и он не успел.

    • В итоге в воротах Камеруна против Гвинеи сыграет Фабрис Ондоа.
    • Встреча начнется в 20:00 мск.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии (2)
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    ц
    1705339695
    Может им даже повезло.
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    Ниф-Ниф
    1705340457
    Онана - Дзюбин наставник?
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