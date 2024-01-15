Онана опоздал на матч Кубка Африки

Вратарь сборной Камеруна Андре Онана не успел добраться до ивуарийского Ямусукро на матч первого тура группового этапа Кубка Африки против Гвинеи.

Вчера, 14 января, Андре выступал за «МЮ» в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2) и ему нужно было успеть за сутки добраться до африканской столицы.

У Онана не получилось успеть, так как вылет его частного самолета из Абиджана (экономическая столица Кот-д’Ивуара) в Ямусукро был отменен из-за непогоды. Вратарю пришлось ехать на машине 240 километров, и он не успел.