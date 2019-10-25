Саленко – 50. Он все еще единственный, кто забивал пять в одном матче ЧМ

Он чуть не продал «Золотую бутсу».

Какими были расклады

Чемпионат мира-1994. Сборная России проиграла в двух турах группового этапа будущим призерам турнира – чемпиону Бразилии (0:2) и обладателю «бронзы» Швеции (1:3). Тогда чемпионат состоял из шести групп по четыре команды, где в 1/8 финала выходили также четыре лучшие сборные из тех, кто занял третьи места. То есть, как было на Евро-2016. Оставался матч с Камеруном.

Уместно сказать, что сборная Камеруна перед тем ЧМ собралась далеко не в оптимальном состоянии, ругаясь с федерацией по поводу финансирования. Под давлением был и тренер Анри Мишель, которому строго рекомендовали ставить определенных футболистов. А на матч не вышел основной голкипер Белл, отказавшийся выступать за сборную именно перед этим матчем.

С разницей 1:5 и нулем очков шанс на выход в плей-офф был просто мизерным, но после игры третьего тура с Камеруном он улучшился – наши выиграли 6:1, а в остальных группах была масса вариантов для помощи нашим. Если бы хоть один сработал, Россия была бы в 1/8 финала, но ничего не удалось. Пара сенсаций вроде проигрыша Аргентины Болгарии и Бельгии – Саудовской Аравии, и наши отправились домой.

Станислав Черчесов, пропустивший в том матче от 42-летнего Роже Миллы (кстати, это тоже рекорд – самый возрастной автор гола в истории ЧМ), ни в чью помощь не верил изначально: «Лично я собираю вещи».

Пять голов Саленко

В памяти осталась игра, а главное, подвиг Олега Саленко. Россия уничтожила 6:1 Камерун, а Саленко забил пять голов в течение одного игрового часа – с 15-й по 75-ю. Ни до, ни после никто больше пяти мячей в одной игре ЧМ не забивал. Четыре – да, пять – никогда. Саленко в той игре еще и отдал голевую передачу Дмитрию Радченко, который забил шестой гол. Потом Саленко рассказывал, что перед игрой ему приснились несколько его мячей в ворота камерунцев.

После матча с Камеруном журналисты полтора часа ждали Саленко после допинг-контроля – он никак не мог сдать анализ. «Пьет не переставая. Но слишком много потерял влаги во время игры, и теперь все, что выпивает, идет на компенсацию потерь», – рассказывал массажист.

twit text — AfricaFootballClassics (@AfricaClassic) August 21, 2019

В первом интервью после игры Саленко не стремился говорить о своем достижении: «Рекорд? Какой рекорд? Пока мне приятно, что мы выиграли. И пока я не понимаю значения того, что сделал. Возможно, позже я осознаю случившееся». На шуточный вопрос – сложнее было забить пять или пройти антидопинговый тест нападающий ответил: «Скажу так: забивать полы куда приятнее. Но последний гол, я имею в виду анализ, мне все-таки удался».

Саленко в игре с Бразилией не вышел в «основе», а со шведами забил пенальти, но тренер Павел Садырин все равно не был доволен его игрой, чему удивились в иностранной прессе. Садырин после матча: «Перед игрой я подошел к Олегу и сказал, что, если он покажет то, на что способен, забьет пару мячей. Я никак не ожидал, что их будет пять».

По итогам турнира Саленко и Христо Стоичков получили по «Золотой бутсе» за титул лучших бомбардиров ЧМ-1994 с шестью мячами. «Пожалел я тебя тогда, мог забить еще», – сказал Стоичков нашему футболисту.

twit text — Futbol en Fotos (@Futbolinphoto) December 31, 2015

Как сложилась карьера

Саленко же выступал на тот момент за испанский «Логроньес» – команду Примеры, причем в сезоне-1993/94 забил 16 голов – очень приличный показатель. Сейчас такого клуба уже не существует – в 2009-м на смену ему создали новый, но дальше Терсеры (четвертый дивизион Испании) он не проходит.

После ЧМ Саленко, по его словам, звали в «Реал» и «Барселону», но он перешел в «Валенсию» (шел в команду к Гусу Хиддинку, но того сменил чемпион мира-1994 Карлос Альберто Паррейра), чувствуя, что для суперклубов еще не созрел. Там забил семь голов, потом был переход в «Рейнджерс», где возникли проблемы с адаптацией. Чуть перезагрузить карьеру удалось в «Истанбулспоре», но затем травмы вынудили завершить карьеру.

Тренировал Саленко только дважды – сначала возглавил сборную Украины по пляжному футболу, затем потренировал любительскую команду «Тайгер», но потерял к этому интерес. На что живет сейчас: есть оздоровительный комплекс в Киеве, несколько квартир плюс доход от игры за ветеранов.

За сборную же тот матч с Камеруном вообще был последним. Сменивший Садырина Олег Романцев не вызывал Саленко.

Футболист считал, что Романцев боялся его авторитета: «Когда-то я о нем высказался нелицеприятно, он же мне это вспомнил после того, как возглавил национальную российскую команду. К тому же после чемпионата мира в США, на котором я забил шесть голов, за что получил «Золотую бутсу», мой рейтинг был намного выше, чем у Романцева. Поэтому он не мог себе позволить держать в команде такого игрока».

Играл и за Россию, и за Украину

У него есть еще и один матч за сборную Украины – товарищеский в 1992 году, но затем он заиграл за Россию. «Не было тогда сборной Украины! Нигде она не играла, ни на что не претендовала. А время-то шло. Какому футболисту не хочется поехать на чемпионат мира? Знал, если буду демонстрировать яркую игру за клуб, то тренерский штаб сборной обязательно это заметит», – позже рассказывал Саленко о том, как стал выступать за российскую команду.

Саленко начинал карьеру в «Зените», там же мог ее и завершить: «С президентом клуба Мутко договорились по деньгам. Я специально опустил планку. Сказал, что сезон отыграю с небольшой зарплатой, а потом разберемся. Но на тот момент наставник «Зенита» Анатолий Давыдов попросту испугался брать меня к себе в команду: «Мы с тобой еще вместе играли, будешь для ребят вторым авторитетом». Услышав такое, был просто в шоке».

twit text — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 25, 2019

Упал во время эфира

В 2013 году Саленко был гостем одной из украинских программ о футболе и неожиданно упал во время съемки. Его обвиняли в пьянстве, но причина оказалось другой: «Я отработал эфир до конца, после чего поехал в больницу. Там сказали, что был микроинсульт, и выписали кучу таблеток. Частично отказала одна половина тела, но потом все восстановилось».

Чуть не продал «Золотую бутсу»

Саленко рассказывал, как приз лучшему бомбардиру ЧМ-1994 у него хотели купить шейхи из Саудовской Аравии: планировали организовать международный турнир и выставить награду, но в итоге не сложилось. Позже Саленко сказал: «Если бы в музее нового стадиона «Зенита» ее выставить – я бы и бесплатно отдал».

Кстати, это не единственная «Золотая бутса» в его коллекции, есть и вторая – на ЧМ-1989 среди команд U-19, там Саленко забил пять голов. Сборная СССР тогда очень обидно вылетела в четвертьфинале – обыгрывала 4:0 Нигерию до 61-й минуты, но пропустила четырежды и проиграла по пенальти из-за промаха Мирджалола Касымова (в будущем первоклассного исполнителя стандартов, в недавнем прошлом – тренера сборной Узбекистана).

25 октября 2019 года Олегу Саленко исполнилось 50 лет. Это тот случай, когда и одного игрового часа вполне хватит, чтобы получить статус легендарного футболиста.