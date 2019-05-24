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25.03.2017 21:00Уткин назвал футбол сборной России «чудовищным». Швайнштайгер прошел медобследование для клуба МЛС. Натхо может сменить ЦСКА на «Валенсию». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.14
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24.03.2017 14:30Ивуарийцы переживают смену поколений и везут в Россию обновленный состав после провала на Кубке Африки. Среди них – защитник «МЮ», открытие Серии А и бывший игрок «Краснодара». Знакомимся с сегодняшним соперником российской сборной.4
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23.03.2017 21:30Турбин получил «пять с плюсом» за матч в Перми. Запад готовит акции по срыву ЧМ-2018. Дайджест событий дняВ сборной России выбран капитан. Марио Фернандес ждет дебюта уже в игре с Кот-д’Ивуаром. «Зенит» переедет обратно на «Петровский». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.8
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26.01.2017 10:00«Мы были лучшими, но все равно проиграли». 5 тенденций Кубка Африки – турнира, который вы не смотритеВ этом году Кубок Африки исчез с общедоступных экранов. Но играют там по-прежнему весело. «Бомбардир» рассказывает и показывает все самое веселое, что произошло на групповом этапе забытого турнира.2
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11.01.2017 10:00Европейский футбол в середине января резко обеднеет. Африканские легионеры едут на родной континент, чтобы сыграть на Кубке Африки. «Бомбардир» рассказывает, почему этот турнир – самое важное из того, что вы можете увидеть зимой.5
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28.11.2016 21:00Дзюба опроверг слухи о драке с Лодыгиным. Гарсию могут наказать за удар Газинского. Дайджест событий дняЗаха сменил сборную Англии на Кот-д’Ивуар. Кононов мог возглавить сборную России. Головин выиграл приз лучшему молодому игроку. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.2
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28.03.2016 11:00Футболисты из Африки больше не стоят копейки. Обамеянг может перейти в «Реал» или «МЮ» за 70 млн евро. Яя Туре просит жирный контракт у «Сити» или любого нового клуба. «Бомбардир» выяснил, какими способами африканские футболисты пробиваются на вершину мирового спорта: от рваных кроссовок до бутс со стразами.