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Кипр. Первый дивизион
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АПОЭЛ
Новости
€ 19 млн
АПОЭЛ - новости команды
Никосия
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Сайт:
http://www.apoelfc.com.cy/
Тренер:
Вангелис Самиос
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Результаты
Расписание
Таблица
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
Трансляция
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
Трансляция
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала
2024.12.13 08:10
Трансляция
АПОЭЛ – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024
2024.11.07 21:50
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
2024.08.23 08:25
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
2024.08.16 07:45
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева
2024.08.05 15:57
6
Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
2024.08.01 09:10
1
В АПОЭЛ отреагировали на интерес клуба РПЛ к хавбеку из Гвинеи-Бисау
2024.02.21 10:26
«Арис» Кокорина вылетел из Кубка Кипра
2023.01.19 07:24
«Арис» сыграл вничью с АПОЭЛом, гол Кокорина отменили из-за офсайда
2022.12.22 22:22
Кокорин вернулся в заявку «Ариса» после травмы
2022.12.22 12:12
«Арис» с Кокориным победил в гостях АПОЭЛ
2022.09.10 21:56
Фото
Кокорин не попал в старт «Ариса» на матч с АПОЭЛом, несмотря на ассист в последней игре
2022.09.10 19:43
6
Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» – «Эспаньол» и другие результаты ответных матчей
2020.02.27 22:53
2
Лига Европы. «Арсенал» минимально выиграл у «Олимпиакоса» и другие результаты 1/16 финала
2020.02.21 00:59
5
Сигурдарсон перешел из «Ростова» в АПОЭЛ
2020.01.22 19:06
1
Сигурдарсон близок к переходу из «Ростова» в АПОЭЛ
2020.01.10 14:12
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Безус, Мата и Гринвуд – в символической сборной недели Лиги Европы
2019.12.13 21:00
Четыре игрока «Эспаньола» включены в символическую сборную недели в Лиге Европы
2019.11.08 13:44
Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты
2019.11.07 22:46
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Стандард» и другие результаты
2019.10.03 23:59
1
Лига чемпионов. «Аякс», «Брюгге», «Славия» вышли в групповой этап
2019.08.28 23:55
1
Лига чемпионов. «Аякс» в гостях сыграл вничью с АПОЭЛом и другие результаты
2019.08.20 23:55
5
Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
2019.08.14 00:56
4
Лига чемпионов. «Карабах» в гостях обыграл АПОЭЛ, «Аякс» и ПАОК обменялись двумя голами
2019.08.06 21:58
2
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