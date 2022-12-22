- 19 января
- 07:24 «Арис» Кокорина вылетел из Кубка Кипра
- 22 декабря 2022
- 22:22 «Арис» сыграл вничью с АПОЭЛом, гол Кокорина отменили из-за офсайда
- 12:12 Кокорин вернулся в заявку «Ариса» после травмы
- 10 сентября 2022
- 21:56 «Арис» с Кокориным победил в гостях АПОЭЛ
- 19:43 Фото Кокорин не попал в старт «Ариса» на матч с АПОЭЛом, несмотря на ассист в последней игре 7
- 27 февраля 2020
- 22:53 Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» – «Эспаньол» и другие результаты ответных матчей 2
- 21 февраля 2020
- 00:59 Лига Европы. «Арсенал» минимально выиграл у «Олимпиакоса» и другие результаты 1/16 финала 5
- 22 января 2020
- 19:06 Сигурдарсон перешел из «Ростова» в АПОЭЛ 1
- 10 января 2020
- 14:12 Сигурдарсон близок к переходу из «Ростова» в АПОЭЛ 1
- 28 декабря 2019
- 00:15 Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ 1
- 13 декабря 2019
- 21:00 Безус, Мата и Гринвуд – в символической сборной недели Лиги Европы
- 8 ноября 2019
- 13:44 Четыре игрока «Эспаньола» включены в символическую сборную недели в Лиге Европы
- 7 ноября 2019
- 22:46 Лига Европы. «Севилья» досрочно вышла в плей-офф, «Селтик» обыграл «Лацио» и другие результаты
- 3 октября 2019
- 23:59 Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Стандард» и другие результаты 1
- 28 августа 2019
- 23:55 Лига чемпионов. «Аякс», «Брюгге», «Славия» вышли в групповой этап 1
- 20 августа 2019
- 23:55 Лига чемпионов. «Аякс» в гостях сыграл вничью с АПОЭЛом и другие результаты 5
- 14 августа 2019
- 00:56 Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов 4
- 6 августа 2019
- 21:58 Лига чемпионов. «Карабах» в гостях обыграл АПОЭЛ, «Аякс» и ПАОК обменялись двумя голами 3
- 31 июля 2019
- 23:14 «Краснодар» сыграет с «Порту», «Копенгаген» – с «Црвеной Звездой». Определились все участники 3-го раунда квалификации ЛЧ 3
- 18 июля 2019
- 00:46 ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом» 7
- 7 декабря 2017
- 09:29 Дортмундская «Боруссия» впервые в истории ЛЧ вышла в плей-офф с двумя очками 6
- 07:41 Покеттино видит «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов 6
- 00:49 Лига чемпионов. «Реал» и «Боруссия» забили пять мячей, «Тоттенхэм» разгромил АПОЭЛ
- 22 ноября 2017
- 15:28 УЕФА подозревает Карвахаля в намеренном получении желтой карточки в игре с АПОЭЛом 4
- 10:32 Зидан доволен игрой Роналду и Бензема 2
- 00:40 Лига чемпионов. «Реал» забил шесть голов АПОЭЛу, «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Боруссией» 2
- 20 ноября 2017
- 11:06 Фото Зидан не включил Рамоса в заявку на матч с АПОЭЛом 1
- 2 ноября 2017
- 11:34 «Боруссия» впервые не смогла выиграть в четырех стартовых матчах ЛЧ 1