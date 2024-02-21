Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • В АПОЭЛ отреагировали на интерес клуба РПЛ к хавбеку из Гвинеи-Бисау

    В АПОЭЛ отреагировали на интерес клуба РПЛ к хавбеку из Гвинеи-Бисау

    Президент кипрского АПОЭЛ Продромос Петридес прокомментировал информацию издания Protathlima о возможном переходе полузащитника Далсью в «Ахмат».

    «Мы не очень хотим отпускать Далсью этой зимой из клуба, так как АПОЭЛ борется за золотые медали чемпионата Кипра. Сделал ли «Ахмат» официальное предложение по игроку? Без комментариев. Лучше этот вопрос задать представителям российской команды», – сказал Петридес.

    • 27-летний Далсью в этом сезоне провел за АПОЭЛ 27 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
    • Контракт полузащитника с кипрским клубом истекает летом 2025 года.
    • Далсью провел 8 матчей за сборную Гвинеи-Бисау.

    Новости по теме
    Лебеденко раскрыл, что Черчесов сказал льву в резиденции Кадырова 1
    «Ахмат» подписал контракт с марокканским хавбеком
    Два футболиста РПЛ возглавили рейтинг самых преданных игроков в 60 лигах мира 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2024 10:26
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+