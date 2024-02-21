В АПОЭЛ отреагировали на интерес клуба РПЛ к хавбеку из Гвинеи-Бисау

Президент кипрского АПОЭЛ Продромос Петридес прокомментировал информацию издания Protathlima о возможном переходе полузащитника Далсью в «Ахмат».
«Мы не очень хотим отпускать Далсью этой зимой из клуба, так как АПОЭЛ борется за золотые медали чемпионата Кипра. Сделал ли «Ахмат» официальное предложение по игроку? Без комментариев. Лучше этот вопрос задать представителям российской команды», – сказал Петридес.
- 27-летний Далсью в этом сезоне провел за АПОЭЛ 27 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
- Контракт полузащитника с кипрским клубом истекает летом 2025 года.
- Далсью провел 8 матчей за сборную Гвинеи-Бисау.