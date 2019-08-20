Лига чемпионов. «Аякс» в гостях сыграл вничью с АПОЭЛом и другие результаты

Смотрел я эту игру. Видел как киприоты гоняли четвертьфиналистов Лиги чемпионов и посадили полкоманды голландцев на жёлтые карточки, а одного даже на красную. У Аякса вообще дела непросто складывается: вначале греческий ПАОК в 3-м квалификационном раунде как следует навалял, теперь вот киприоты непростые попались.
К слову, АПОЭЛ в рейтинге УЕФА занимает 59-е место, а наш "Спартак" - только 89-е. Я всё сказал )))
Завершились три первых матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Аякс» на выезде не сумел обыграть АПОЭЛ, а пражская «Славия» и «Брюгге» добыли минимальные гостевые победы над «ЧФР Клужем» и ЛАСКом соответственно.
Ответные встречи в этих парах состоятся 28 августа.
Лига чемпионов. Квалификация. Раунд плей-офф. Первые матчи
АПОЭЛ (Кипр) – Аякс Голландия – 0:0 (0:0)
ЧФР Клуж (Румыния) – Славия (Чехия) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Масопуст, 28.
ЛАСК (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Ванакен (с пенальти), 10.