Лига чемпионов. «Аякс» в гостях сыграл вничью с АПОЭЛом и другие результаты

Завершились три первых матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Аякс» на выезде не сумел обыграть АПОЭЛ, а пражская «Славия» и «Брюгге» добыли минимальные гостевые победы над «ЧФР Клужем» и ЛАСКом соответственно.

Ответные встречи в этих парах состоятся 28 августа.

Лига чемпионов. Квалификация. Раунд плей-офф. Первые матчи

АПОЭЛ (Кипр) – Аякс Голландия – 0:0 (0:0)

ЧФР Клуж (Румыния) – Славия (Чехия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Масопуст, 28.

ЛАСК (Австрия) – Брюгге (Бельгия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ванакен (с пенальти), 10.

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Результаты Лиги чемпионов