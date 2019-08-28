Лига чемпионов. «Аякс», «Брюгге», «Славия» вышли в групповой этап

Ничего удивительного сегодня. Ждем завтра жеребьевку. Для тех,кто не знает она будет в 19-00 по мск времени, а сразу после нее матч Спартака, где он обязан просто растоптать на своем поле Брагу, ведь мы помним как наши предки растаптывали настоявшуюся брагу на раз два из черпака
Завершился четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов. «Аякс» в ответном матче обыграл АПОЭЛ. Квинси Промес провел всю игру на скамейке запасных.
В другой встрече «Славия» с минимальным счетом победила румынов и тоже проследовала в групповой этап. Его жеребьевка состоится завтра, 29 августа.
Лига чемпионов. 4 раунд. Ответные матчи
Аякс (Голландия) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Альварес, 43; 2:0 – Тадич, 80.
Первый матч: 0:0.
Брюгге (Бельгия) – ЛАСК (Австрия) – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Ванакен, 70; 1:1 – Клаусс, 74 (с пенальти); 2:1 – Деннис, 89.
Удаления: нет – Траунер, 81 (вторая ж.к.).
Первый матч: 1:0.
Славия (Чехия) – ЧФР (Румыния) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Борил, 66.
Первый матч: 1:0.