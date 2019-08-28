Лига чемпионов. «Аякс», «Брюгге», «Славия» вышли в групповой этап

Завершился четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов. «Аякс» в ответном матче обыграл АПОЭЛ. Квинси Промес провел всю игру на скамейке запасных.

В другой встрече «Славия» с минимальным счетом победила румынов и тоже проследовала в групповой этап. Его жеребьевка состоится завтра, 29 августа.

Лига чемпионов. 4 раунд. Ответные матчи

Аякс (Голландия) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Альварес, 43; 2:0 – Тадич, 80.

Первый матч: 0:0.

Брюгге (Бельгия) – ЛАСК (Австрия) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ванакен, 70; 1:1 – Клаусс, 74 (с пенальти); 2:1 – Деннис, 89.

Удаления: нет – Траунер, 81 (вторая ж.к.).

Первый матч: 1:0.

Славия (Чехия) – ЧФР (Румыния) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Борил, 66.

Первый матч: 1:0.

Результаты Лиги чемпионов