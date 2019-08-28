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    Лига чемпионов. «Аякс», «Брюгге», «Славия» вышли в групповой этап

    Завершился четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов. «Аякс» в ответном матче обыграл АПОЭЛ. Квинси Промес провел всю игру на скамейке запасных.

    В другой встрече «Славия» с минимальным счетом победила румынов и тоже проследовала в групповой этап. Его жеребьевка состоится завтра, 29 августа.

    Лига чемпионов. 4 раунд. Ответные матчи

    Аякс (Голландия) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Альварес, 43; 2:0 – Тадич, 80.

    Первый матч: 0:0.

    Брюгге (Бельгия) – ЛАСК (Австрия) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ванакен, 70; 1:1 – Клаусс, 74 (с пенальти); 2:1 – Деннис, 89.

    Удаления: нет – Траунер, 81 (вторая ж.к.).

    Первый матч: 1:0.

    Славия (Чехия) – ЧФР (Румыния) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Борил, 66.

    Первый матч: 1:0.

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2019 23:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7770

      KLIM777 2 часа назад

      Ничего удивительного сегодня. Ждем завтра жеребьевку. Для тех,кто не знает она будет в 19-00 по мск времени, а сразу после нее матч Спартака, где он обязан просто растоптать на своем поле Брагу, ведь мы помним как наши предки растаптывали настоявшуюся брагу на раз два из черпака

      2
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      Рейтинг: +2716

      paracetamol > KLIM777 2 часа назад

      То были две разные браги. Со второй спам справился бы без труда. Только Дениска Глушаков горестно переживал бы, что его оттуда пнули.

      1
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      Рейтинг: +7770

      KLIM777 > paracetamol 2 часа назад

      ахахах))

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