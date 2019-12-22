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    Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» – «Эспаньол» и другие результаты ответных матчей

    «Вулверхэмптон» не смог в ответной игре победить «Эспаньол», но прошел в следующий раунд турнира. У испанцев дубль оформил Хонатан Кальери.

    Барьер 1/16 финала также прошла «Рома», сыгравшая вничью в Бельгии. АЗ не справился с австрийским ЛАСКом и вылетел.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

    Мальме (Швеция) – Вольфсбург (Германия) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Брекало, 42; 0:2 – Герхардт, 65; 0:3 – Виктор, 69.

    Первый матч: 1:2.

    Базель (Швейцария) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Фрай, 38 (с пенальти).

    Первый матч: 3:0.

    Гент (Бельгия) – Рома (Италия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Дэвид, 25; 1:1 – Клюйверт, 29.

    Первый матч: 0:1.

    ЛАСК (Австрия) – АЗ (Нидерланды) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рагуж, 44 (с пенальти); 2:0 – Рагуж, 50.

    Удаления: Визингер, 88 (вторая ж.к.) – нет.

    Первый матч: 1:1.

    Порту (Португалия) – Байер (Германия) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Аларио, 10; 0:2 – Демирбай, 50; 0:3 – Хаверц, 58; 1:3 – Марега, 65.

    Удаления: Соарес, 85 – нет.

    Первый матч: 1:2.

    Эспаньол (Испания) – Вулверхэмптон (Англия) – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Кальери, 16; 1:1 – Траоре, 22; 2:1 – Кальери, 57 (с пенальти); 2:2 – Доэрти, 79 (с пенальти); 3:2 – Кальери, 90+1.

    Первый матч: 0:4.

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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