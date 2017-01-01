Лига чемпионов. «Карабах» в гостях обыграл АПОЭЛ, «Аякс» и ПАОК обменялись двумя голами

Состоялись некоторые первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Полуфиналист прошлого сезона «Аякс» не смог в Греции обыграть ПАОК.

Азербайджанский «Карабах» в гостях переиграл кипрский АПОЭЛ. Единственный гол у киприотов в компенсированное время забил Георгиос Меркис.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи

АПОЭЛ (Кипр) – Карабах (Азербайджан) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Эмрели, 54; 0:2 – Гейе, 69; 1:2 – Меркис, 90+5.

ПАОК (Греция) – Аякс (Голландия) – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Зиеш, 10; 1:1 – Акпом, 32; 2:1 – Матос, 39; 2:2 – Хунтелар, 57.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов