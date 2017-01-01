Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Лига чемпионов. «Карабах» в гостях обыграл АПОЭЛ, «Аякс» и ПАОК обменялись двумя голами

    Состоялись некоторые первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Полуфиналист прошлого сезона «Аякс» не смог в Греции обыграть ПАОК.

    Азербайджанский «Карабах» в гостях переиграл кипрский АПОЭЛ. Единственный гол у киприотов в компенсированное время забил Георгиос Меркис.

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи

    АПОЭЛ (Кипр) – Карабах (Азербайджан) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Эмрели, 54; 0:2 – Гейе, 69; 1:2 – Меркис, 90+5.

    ПАОК (Греция) – Аякс (Голландия) – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Зиеш, 10; 1:1 – Акпом, 32; 2:1 – Матос, 39; 2:2 – Хунтелар, 57.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79139
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72947
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru