Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева

Состоялась жеребьeвка раунда плей-офф в отборочном турнире Лиги чемпионов.
ПАОК, за который выступают российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов, встретится со шведским «Мальме».
Первые матчи этой стадии состоятся 20 и 21 августа, ответные – 27 и 28 августа.
Все пары выглядят так:
Путь чемпионов:
«Динамо Загреб» – «Карабах» / «Лудогорец»
«Мидтьюлланд» / «Ференцварош» – «Слован» / АПОЭЛ
«Ягеллония» / «Буде-Глимт» – «Црвена Звезда»
«Мальме» / ПАОК – «Спарта» / ФКСБ
Путь представителей лиг
«Лилль» / «Фенербахче» – «Славия» / «Юнион СЖ»
«Динамо Киев» / «Рейнджерс» – «Зальцбург» / «Твенте»
Источник: сайт УЕФА