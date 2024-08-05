Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева

Состоялась жеребьeвка раунда плей-офф в отборочном турнире Лиги чемпионов.

ПАОК, за который выступают российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов, встретится со шведским «Мальме».

Первые матчи этой стадии состоятся 20 и 21 августа, ответные – 27 и 28 августа.

Все пары выглядят так:

Путь чемпионов:

«Янг Бойз» – «Галатасарай»

«Динамо Загреб» – «Карабах» / «Лудогорец»

«Мидтьюлланд» / «Ференцварош» – «Слован» / АПОЭЛ

«Ягеллония» / «Буде-Глимт» – «Црвена Звезда»

«Мальме» / ПАОК – «Спарта» / ФКСБ

Путь представителей лиг

«Лилль» / «Фенербахче» – «Славия» / «Юнион СЖ»

«Динамо Киев» / «Рейнджерс» – «Зальцбург» / «Твенте»