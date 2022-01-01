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Кипр. Первый дивизион
Команды
АПОЭЛ
Состав
€ 19 млн
АПОЭЛ - состав команды
Никосия
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Сайт:
http://www.apoelfc.com.cy/
Тренер:
Вангелис Самиос
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
27
Белец Вид
Вра
36
€ 0.225 млн
22
Христодулу Андреас
Вра
29
€ 0.125 млн
1
Oliver Zelenika
Вра
-
25
Састре Жоан
Защ
29
€ 0.8 млн
5
Дегенек Милош
Защ
32
€ 0.45 млн
3
Стафилидис Константинос
Защ
32
€ 0.375 млн
14
Нану
Защ
32
€ 0.3 млн
14
Гарсия Анхель
Защ
33
€ 0.225 млн
9
Бакасетас Тасос
Пол
33
€ 3 млн
15
Томас Матиас
Пол
25
€ 1.3 млн
8
Далсью
Пол
30
€ 1 млн
34
Лайфис Константинос
Пол
33
€ 0.9 млн
7
Майер Макс
Пол
30
€ 0.8 млн
31
Джуричич Филип
Пол
34
€ 0.8 млн
72
Барак Антонин
Пол
31
€ 0.8 млн
99
Перес Факундо
Пол
27
€ 0.6 млн
32
Ioannis Avramidis
Пол
-
4
Georgios Angelopoulos
Пол
-
29
Diego Rosa
Пол
-
38
Geovane Santana Meurer
Пол
-
11
Gabriel Maioli
Пол
-
23
Panagiotis Kattirtzis
Пол
-
6
Stylianos Vrontis
Пол
-
99
Олаинка Петер
Нап
30
€ 2.5 млн
77
Мансини Даниэль
Нап
29
€ 1.8 млн
18
Лимниос Димитриос
Нап
28
€ 1.3 млн
10
Маркиньос
Нап
29
€ 1 млн
79
Сотириу Пиерос
Нап
33
€ 0.7 млн
15
Педросо Фабрисио
Нап
33
€ 0.15 млн
18
Dimitris Diamantakos
Нап
-
70
Stavros Georgiou
Нап
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 3, защитников: 5, полузащитников: 15, нападающих: 8
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