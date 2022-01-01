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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Женис
Новости
€ 3 млн
Женис - новости команды
Астана
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Астана Арена
Сайт:
http://jenisfk.kz/
Тренер:
Владимир Слишкович
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Результаты
Расписание
Таблица
«Женис» – «Кызыл-Жар»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
Трансляция
«Актобе» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Женис» – «Кайсар»: кто победит в матче полуфинала Кубка Казахстана 2026
18 августа
Трансляция
«Женис» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Женис» – «Жетысу»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027
14 августа
Фото
Экс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
7 августа
Трансляция
«Женис» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026
2 августа
«Женис» – «Елимай»: кто победит в матче 20 тура Премьер-лиги 2026
1 августа
«Каспий» – «Женис»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Казахстана 2026
25 июля
Трансляция
«Женис» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2026
18 июля
«Женис» – «Улытау»: кто победит в матче 18 тура Премьер-лиги 2026
17 июля
«Иртыш Павлодар» – «Женис»: кто победит в матче 17 тура Премьер-лиги 2026
10 июля
«Женис» – «Иртыш Павлодар»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
Трансляция
«Улытау» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2026
14 июня
«Улытау» – «Женис»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.0
13 июня
Трансляция
«Женис» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026
28 мая
«Женис» – «Каспий»: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 1.92
27 мая
Трансляция
«Елимай» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Елимай» – «Женис»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 2
22 мая
Трансляция
«Женис» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«Женис» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Женис» – «Кызыл-Жар»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 3.4
12 мая
Трансляция
«Жетысу» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
Трансляция
«Женис» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Трансляция
«Алтай» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
Трансляция
«Женис» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
Трансляция
«Кызыл-Жар» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026
12 апреля
«Кызыл-Жар» – «Женис»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 2.2
11 апреля
Трансляция
«Женис» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
Трансляция
«Атырау» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026
20 марта
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