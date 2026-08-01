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«Женис» – «Елимай»: кто победит в матче 20 тура Премьер-лиги 2026

01 августа 2026 10:44
Женис - Елимай
02 авг. 2026, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
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2.20
Победа «Елимая»
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Матч 20-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Женисом» и «Елимаем» пройдет 2 августа 2026 года в Астане на стадионе «Астана Арена». Хозяева после 19 туров занимают девятое место с 22 очками и стремятся оторваться от зоны переходных матчей, тогда как гости располагаются на шестой строчке с 27 очками после 18 встреч и ведут борьбу за еврокубковую зону. При этом «Елимай» имеет серьезное преимущество в очных противостояниях, не проигрывая в шести из восьми последних матчей против «Жениса», а также стабильно забивает в семи последних очных встречах. Сможет ли хозяин использовать фактор родного поля и прервать неудачную серию против принципиального соперника, или гости продолжат доминировать в этом противостоянии?

Кто победит в матче

«Женис» подходит к этому матчу после выездного поражения от «Каспия» (2:3), которое прервало трехматчевую беспроигрышную серию команды в чемпионате. Хозяева забивают в трех последних турах Премьер-лиги, а в четырех последних матчах всех турниров неизменно отличались – это говорит о стабильной атакующей игре. Однако оборона оставляет желать лучшего: в последних пяти матчах пропущено 8 голов (в среднем 1.60 за игру). Адилио с четырьмя голами является лучшим бомбардиром, но его результативность не выглядит впечатляющей для лидера атак. Важно отметить, что «Женис» играет вничью в трех последних домашних матчах – это указывает на определенную неуступчивость на своем поле, но и на отсутствие победного настроя. В очных встречах с «Елимаем» хозяева имеют негативную статистику, однако в последнем домашнем матче против этого соперника в апреле 2025 года «Женис» уступил 0:1, что говорит о способности гостей добиваться результата даже в Астане.

«Елимай» находится в отличной форме и демонстрирует впечатляющую атакующую стабильность. Команда забивает в 9 последних матчах чемпионата, а в 11 последних встречах во всех турнирах неизменно поражает ворота соперников. Роман Муртазаев с девятью голами в 21 матче является одним из лучших бомбардиров лиги и главной угрозой для обороны «Жениса». В последних пяти играх гости забили 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустили 7 (1.40). «Елимай» не проигрывает в пяти из семи последних матчей, что подтверждает его хорошую форму и высокую конкурентоспособность. В очных встречах с «Женисом» гости имеют явное преимущество: они не проигрывают в шести из восьми последних матчей и забивают в семи последних противостояниях. Это создает серьезное психологическое преимущество перед предстоящей игрой.

Итоговый вывод: «Елимай» выглядит предпочтительнее по всем ключевым показателям – более высокое место в таблице, стабильная результативность, преимущество в очных встречах и наличие мощного бомбардира. «Женис» же, несмотря на домашние стены и способность забивать, имеет слабую оборону и неудачную историю против этого соперника. Наиболее вероятным сценарием видится победа гостей, хотя хозяева вполне могут отличиться, учитывая их стабильную результативность в последних матчах.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Елимай» находится в более стабильной форме и демонстрирует впечатляющую серию результативности, тогда как «Женис» чередует победы с поражениями, хотя и стабильно забивает. В очных встречах гости имеют явное преимущество, не проигрывая в шести из восьми последних матчей, при этом «Елимай» забивает в семи последних очных играх. Это говорит о том, что гости традиционно уверенно играют против «Жениса» и редко уходят без гола. Домашняя серия ничьих «Жениса» и его способность забивать дают надежду на упорную борьбу, но историческое преимущество гостей перевешивает.

Личные встречи
Побед - 1 (17%)
Ничьих - 1 (17%)
Побед - 4 (67%)
4
Забитых мячей
7
0.67
В среднем за матч
1.17
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Елимай
2 : 1
23.05.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Женис
0 : 0
02.08.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Елимай
2 : 1
23.05.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Елимай
1 : 2
19.07.2025
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Женис
0 : 1
20.04.2025
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Елимай
1 : 0
27.07.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Женис
1 : 2
04.05.2024
Елимай
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
41
Максим Плотников
ВР
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Адилио Сантос
ПВ
11
Андрия Филипович
ПВ
Главный тренер
Али Алиев
Елимай
32
Иван Коновалов
ВР
3
Игор Габриэл
ЦЗ
15
Май Миттендорфер
ЦЗ
20
Арсен Аширбек
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
9
Roger Murillo
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Женис
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Duván Palacios
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
4-2-1-3
41
Плотников
3
Кпозо
5
Тевзадзе
13
Турсынбай
17
Адилов
8
Хасейн
29
Жарынбетов
88
Мартинс
9
Наумец
19
Сантос
11
Филипович
2-2-1-2-3
32
Коновалов
3
Габриэл
15
Миттендорфер
20
Аширбек
44
Тюлюбай
10
17
Бахтияров
23
Илич
77
Плакка Фессу
9
26
11
Филипович
10
Имнадзе
10
Имнадзе
11
Филипович
9
Наумец
93
Сантана
93
Сантана
9
Наумец
14
14
11
Свиридов
11
Свиридов
Остались в запасе
Женис
Елимай
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
1
Егор Цуприков
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Андрей Карпович

Прогноз на победителя

Учитывая атакующую мощь «Елимая», его стабильную результативность и преимущество в очных встречах, а также слабую оборону «Жениса», мы прогнозируем победу гостей. При этом хозяева стабильно забивают в последних матчах и на своем поле часто играют вничью, что позволяет предположить, что они сумеют отличиться и навязать борьбу. Однако класс и форма «Елимая» должны взять верх, и гости добьются положительного результата, пусть и с разницей в один мяч. Рекомендуем ставку на победу «Елимая» с коэффициентом 2.20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20-го тура Премьер-лиги между «Женисом» и «Елимаем» состоится 2 августа 2026 года в Астане на стадионе «Астана Арена» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Женис» – «Елимай»: кто победит в матче 20 тура Премьер-лиги 2026

2.20
Победа «Елимая»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Елимай Женис
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