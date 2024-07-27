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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Елимай - Женис
Елимай - Женис: обзор матча 27 июля 2024
Елимай
27.07.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Женис
71'
Н. Корзун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Елимай - Женис
79'
Замена
С. Совет
️️️️
Б. Айтбаев
ГОЛ! 1:0!
Н. Корзун
71'
64'
Замена
Д. Гречихо
️️️️
Л. Будински
Замена
И. Свиридов
️️️️
И. Машуков
62'
Замена
Е. Нургалиев
️️️️
К. Корнетт
62'
54'
Желтая карточка
Т. Анарбеков
32'
Желтая карточка
Б. Айтбаев
29'
Желтая карточка
А. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
92
Кентен Корнетт
ПВ
89
Чина
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Елимай
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
Женис
12
Саги Совет
ЛЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
19
Денис Гречихо
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
3-1-3-1
78
Кавлинов
88
Яшин
3
Одеойибо
4
Пенчиков
18
Корзун
77
Шомко
92
Корнетт
89
Чина
14
Машуков
2-2-3
1
Анарбеков
25
Ром
6
Айтбаев
32
Будински
5
Волков
19
Сантос
14
11
Черединов
92
Корнетт
10
Нургалиев
10
Нургалиев
92
Корнетт
14
Машуков
11
Свиридов
11
Свиридов
14
Машуков
6
Айтбаев
12
Совет
12
Совет
6
Айтбаев
32
Будински
19
Гречихо
19
Гречихо
32
Будински
Остались в запасе
Елимай
Женис
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
17
Альдаир Адилов
ПЗ
18
Ян Труфанов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Остались в запасе
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Остались в запасе
17
Альдаир Адилов
ПЗ
18
Ян Труфанов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Статистика матча Елимай - Женис
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
2 : 1
18.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
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