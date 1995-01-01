Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|35
|Калмыков Никита
|Вра
|34
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|2
|Ром Матия
|Защ
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|3
|Тевзадзе Зураб
|Защ
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|54
|Беланчич Марин
|Защ
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|39
|Совет Саги
|Защ
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|15
|Новак Крыстиан
|Защ
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|32
|Карагунис Василиос
|Пол
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.3 млн.
|19
|Жунусов Абай
|Пол
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.05 млн.
|18
|Волков Сергей
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.3 млн.
|55
|Бидзинашвили Ираклий
|Пол
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|-
|19
|Кенжебек Галымжан
|Нап
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|19
|Зульфиу Илиаса
|Нап
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|30
|Манай Арб
|Нап
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|98
|Черединов Артем
|Нап
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|77
|Ануарбеков Нурбол
|Нап
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|17
|Клебер Джон
|Нап
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|-
Всего игроков: 16, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 4, нападающих: 6