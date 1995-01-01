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    Женис - состав

    Город Астана
    Дивизион Казахстан-Премьер-лига
    Сайт jenisfk.kz/
    Стадион Астана Арена
    Тренер Леван Коргалидзе
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    35 Калмыков Никита Казахстан Вра 34 1 0 0 0 0 -
    2 Ром Матия Словения Защ 25 1 0 0 0 0 -
    3 Тевзадзе Зураб Грузия Защ 29 1 0 0 0 0 -
    54 Беланчич Марин Хорватия Защ 23 1 0 0 0 0 -
    39 Совет Саги Казахстан Защ 23 1 0 0 0 0 -
    15 Новак Крыстиан Польша Защ 29 1 0 0 0 0 -
    32 Карагунис Василиос Греция Пол 30 1 0 0 0 0 € 0.3 млн.
    19 Жунусов Абай Казахстан Пол 28 1 0 0 0 0 € 0.05 млн.
    18 Волков Сергей Белоруссия Пол 25 1 0 0 0 0 € 0.3 млн.
    55 Бидзинашвили Ираклий Грузия Пол 27 1 0 0 1 0 -
    19 Кенжебек Галымжан Казахстан Нап 21 1 0 0 0 0 -
    19 Зульфиу Илиаса Косово Сербия Нап 25 1 0 0 0 0 -
    30 Манай Арб Косово Албания Нап 25 1 0 0 0 0 -
    98 Черединов Артем Казахстан Нап 25 1 0 0 0 0 -
    77 Ануарбеков Нурбол Казахстан Нап 25 1 0 0 0 0 -
    17 Клебер Джон Бразилия Нап 24 1 0 0 0 0 -
    Всего игроков: 16, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 4, нападающих: 6
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