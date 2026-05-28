28.05.2026, четверг, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Женис
Женис
3-3-1-1-2
41
Плотников
13
Турсынбай
63
Сараванья
72
Аскаров
5
Тевзадзе
7
Куат
4
Быстров
21
Меркель
19
Сантос
45
Айеде
29
Лобжанидзе
4-1-2-3
24
Жомарт
21
Арипов
14
Амарал
23
Набиханов
19
Тайкенов
5
Струмия
13
7
Кабылан
11
Ндомбаси
99
10
Умаев
4
Быстров
17
Адилов
17
Адилов
4
Быстров
45
Айеде
23
Ульшин
23
Ульшин
45
Айеде
72
Аскаров
14
Саулет
14
Саулет
72
Аскаров
29
Лобжанидзе
93
Сантана
93
Сантана
29
Лобжанидзе
21
Арипов
14
14
21
Арипов
13
29
29
13
7
Кабылан
18
18
7
Кабылан
99
21
21
99
8
Арменов
8
Арменов
Остались в запасе
Женис
Каспий
1
Ilya Sotnik
ВР
8
Мади Хасейн
ОП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
88
Жан Мартинс
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
55
N. Elemes
ЦЗ
28
B. Petrovic
ЦП
1
N. Ayazbaev
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
1
Ilya Sotnik
ВР
8
Мади Хасейн
ОП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
88
Жан Мартинс
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Остались в запасе
55
N. Elemes
ЦЗ
28
B. Petrovic
ЦП
1
N. Ayazbaev
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Женис - Каспий
3
3
Всего ударов по воротам
1
0
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Каспия», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Каспий»
- Матч игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»