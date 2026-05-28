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  • «Женис» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

«Женис» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

28 мая, 15:50
Женис
28.05.2026, четверг, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Каспий
34' С. Айеде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
41
Максим Плотников
ВР
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
21
Александер Меркель
ЦП
19
Адилио Сантос
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Каспий
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
19
Максат Тайкенов
ЛЗ
14
Андре Амарал
ЦЗ
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
21
Диёржон Арипов
ПЗ
5
Леонель Струмия
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
7
Бекзат Кабылан
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
99
Gustavo França
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Женис
1
Ilya Sotnik
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
88
Жан Мартинс
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Каспий
14
A. Serikbay
ЦЗ
29
A. Bekmyrza
ЦЗ
55
N. Elemes
ЦЗ
18
Maksym Kucheriavyi
ЦП
21
D. Berdibek
ЦП
28
B. Petrovic
ЦП
8
Алмас Арменов
ЦФ
1
N. Ayazbaev
ЦФ
3-3-1-1-2
41
Плотников
13
Турсынбай
63
Сараванья
72
Аскаров
5
Тевзадзе
7
Куат
4
Быстров
21
Меркель
19
Сантос
45
Айеде
29
Лобжанидзе
4-1-2-3
24
Жомарт
21
Арипов
14
Амарал
23
Набиханов
19
Тайкенов
5
Струмия
13
7
Кабылан
11
Ндомбаси
99
10
Умаев
4
Быстров
17
Адилов
17
Адилов
4
Быстров
45
Айеде
23
Ульшин
23
Ульшин
45
Айеде
72
Аскаров
14
Саулет
14
Саулет
72
Аскаров
29
Лобжанидзе
93
Сантана
93
Сантана
29
Лобжанидзе
21
Арипов
14
14
21
Арипов
13
29
29
13
7
Кабылан
18
18
7
Кабылан
99
21
21
99
8
Арменов
8
Арменов
Остались в запасе
Женис
Каспий
1
Ilya Sotnik
ВР
8
Мади Хасейн
ОП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
88
Жан Мартинс
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
55
N. Elemes
ЦЗ
28
B. Petrovic
ЦП
1
N. Ayazbaev
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
1
Ilya Sotnik
ВР
8
Мади Хасейн
ОП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
88
Жан Мартинс
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Остались в запасе
55
N. Elemes
ЦЗ
28
B. Petrovic
ЦП
1
N. Ayazbaev
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Женис - Каспий
3
3
Всего ударов по воротам
1
0
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Каспия», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Каспий»

«Женис» – «Каспий»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Каспий Женис
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