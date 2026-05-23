23.05.2026, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Елимай
Елимай
3-2-2-2-1
22
Пивкин
4
Жумаханов
5
2
Адамбаев
20
Аширбек
44
Тюлюбай
27
Березкин
7
Муртазаев
23
Илич
17
Бахтияров
77
Плакка Фессу
4-1-1-3-1
41
Плотников
4
Быстров
63
Сараванья
13
Турсынбай
5
Тевзадзе
7
Куат
21
Меркель
19
Сантос
14
Саулет
10
Имнадзе
29
Лобжанидзе
77
Плакка Фессу
67
67
77
Плакка Фессу
7
Муртазаев
11
Свиридов
11
Свиридов
7
Муртазаев
21
Меркель
88
Мартинс
88
Мартинс
21
Меркель
29
Лобжанидзе
93
Сантана
93
Сантана
29
Лобжанидзе
14
Саулет
45
Айеде
45
Айеде
14
Саулет
Остались в запасе
Елимай
Женис
1
Егор Цуприков
ВР
99
Vladimir Stojkovic
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Ilya Sotnik
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
99
Vladimir Stojkovic
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Остались в запасе
1
Ilya Sotnik
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Елимай - Женис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Жениса», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай» – «Женис»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»