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  • «Елимай» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

«Елимай» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

23 мая, 13:50
Елимай
23.05.2026, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Женис
20' Р. Муртазаев 80' Э. Плакка Фессу
48' И. Куат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
22
Никита Пивкин
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
20
Арсен Аширбек
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Женис
41
Максим Плотников
ВР
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
21
Александер Меркель
ЦП
19
Адилио Сантос
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
99
Vladimir Stojkovic
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
67
Artem Zhilin
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Женис
1
Ilya Sotnik
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
88
Жан Мартинс
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Пивкин
4
Жумаханов
5
2
Адамбаев
20
Аширбек
44
Тюлюбай
27
Березкин
7
Муртазаев
23
Илич
17
Бахтияров
77
Плакка Фессу
4-1-1-3-1
41
Плотников
4
Быстров
63
Сараванья
13
Турсынбай
5
Тевзадзе
7
Куат
21
Меркель
19
Сантос
14
Саулет
10
Имнадзе
29
Лобжанидзе
77
Плакка Фессу
67
67
77
Плакка Фессу
7
Муртазаев
11
Свиридов
11
Свиридов
7
Муртазаев
21
Меркель
88
Мартинс
88
Мартинс
21
Меркель
29
Лобжанидзе
93
Сантана
93
Сантана
29
Лобжанидзе
14
Саулет
45
Айеде
45
Айеде
14
Саулет
Остались в запасе
Елимай
Женис
1
Егор Цуприков
ВР
99
Vladimir Stojkovic
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Ilya Sotnik
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
99
Vladimir Stojkovic
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Остались в запасе
1
Ilya Sotnik
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Елимай - Женис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Елимай» против «Жениса», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Елимай»«Женис»

«Елимай» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Женис Елимай
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