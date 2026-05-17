17.05.2026, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Женис
Женис
3-1-2-3-1
41
Плотников
72
Аскаров
13
Турсынбай
63
Сараванья
8
Хасейн
88
Мартинс
21
Меркель
10
Имнадзе
14
Саулет
19
Сантос
93
Сантана
4-1-2-3
1
Анарбеков
24
Мрынский
25
Широбоков
14
Мартынович
3
Мата
20
Тапалов
18
Глейзер
13
Оксанен
12
Сатпаев
7
Жоржинью
19
Юккола
21
Меркель
23
Ульшин
23
Ульшин
21
Меркель
72
Аскаров
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
72
Аскаров
24
Мрынский
17
Туякбаев
17
Туякбаев
24
Мрынский
19
Юккола
11
Себальос
11
Себальос
19
Юккола
Остались в запасе
Женис
Кайрат
77
Nursayat Shanshar
ВР
1
Ilya Sotnik
ВР
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
8
Олжас Байбек
ОП
27
M. Abish
ЦП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
77
Nursayat Shanshar
ВР
1
Ilya Sotnik
ВР
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
8
Олжас Байбек
ОП
27
M. Abish
ЦП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Женис - Кайрат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Кайрата», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»