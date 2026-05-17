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  • «Женис» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

«Женис» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

17 мая, 13:50
Женис
17.05.2026, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Кайрат
88' А. Широбоков (АГ)
52' О. Юккола 65' Жоржинью
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
41
Максим Плотников
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
19
Адилио Сантос
ПВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
19
Ойва Юккола
ЛФ
7
Жоржинью
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Женис
77
Nursayat Shanshar
ВР
1
Ilya Sotnik
ВР
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
8
Олжас Байбек
ОП
27
M. Abish
ЦП
17
Азамат Туякбаев
АП
11
Себастьян Себальос
ПВ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
3-1-2-3-1
41
Плотников
72
Аскаров
13
Турсынбай
63
Сараванья
8
Хасейн
88
Мартинс
21
Меркель
10
Имнадзе
14
Саулет
19
Сантос
93
Сантана
4-1-2-3
1
Анарбеков
24
Мрынский
25
Широбоков
14
Мартынович
3
Мата
20
Тапалов
18
Глейзер
13
Оксанен
12
Сатпаев
7
Жоржинью
19
Юккола
21
Меркель
23
Ульшин
23
Ульшин
21
Меркель
72
Аскаров
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
72
Аскаров
24
Мрынский
17
Туякбаев
17
Туякбаев
24
Мрынский
19
Юккола
11
Себальос
11
Себальос
19
Юккола
Остались в запасе
Женис
Кайрат
77
Nursayat Shanshar
ВР
1
Ilya Sotnik
ВР
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
8
Олжас Байбек
ОП
27
M. Abish
ЦП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
77
Nursayat Shanshar
ВР
1
Ilya Sotnik
ВР
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
8
Олжас Байбек
ОП
27
M. Abish
ЦП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Женис - Кайрат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Кайрата», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Кайрат»

«Женис» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Женис
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