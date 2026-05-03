03.05.2026, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Женис
Женис
3-2-1-3-1
41
Плотников
63
Сараванья
13
Турсынбай
4
Быстров
8
Хасейн
7
Куат
88
Мартинс
10
Имнадзе
14
Саулет
19
Сантос
29
Лобжанидзе
3-3-2-2
1
Бусурманов
5
Ндиайе
4
3
Асранкулов
30
Герра
21
Жагоров
8
Тагыберген
7
Жумашев
19
Жумат
13
18
Милованович
14
Саулет
72
Аскаров
72
Аскаров
14
Саулет
8
Хасейн
17
Адилов
17
Адилов
8
Хасейн
29
Лобжанидзе
21
Меркель
21
Меркель
29
Лобжанидзе
13
6
Мякиш
6
Мякиш
13
4
17
Зуев
17
Зуев
4
19
Жумат
17
Марат
17
Марат
19
Жумат
Остались в запасе
Женис
Тобол
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
31
Elkhan Murat
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Остались в запасе
31
Elkhan Murat
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Женис - Тобол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Тобола», 8-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»