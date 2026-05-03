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  • «Женис» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Женис» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 14:50
Женис
03.05.2026, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Тобол
86' А. Адилов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
41
Максим Плотников
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
7
Исламбек Куат
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
19
Адилио Сантос
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
4
N. Cavnic
ЦЗ
30
Луис Герра
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
19
Даурен Жумат
ПВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
18
Урош Милованович
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Женис
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Тобол
31
Elkhan Murat
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
47
Данияр Усенов
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
99
R. Hebaj
ЦФ
3-2-1-3-1
41
Плотников
63
Сараванья
13
Турсынбай
4
Быстров
8
Хасейн
7
Куат
88
Мартинс
10
Имнадзе
14
Саулет
19
Сантос
29
Лобжанидзе
3-3-2-2
1
Бусурманов
5
Ндиайе
4
3
Асранкулов
30
Герра
21
Жагоров
8
Тагыберген
7
Жумашев
19
Жумат
13
18
Милованович
14
Саулет
72
Аскаров
72
Аскаров
14
Саулет
8
Хасейн
17
Адилов
17
Адилов
8
Хасейн
29
Лобжанидзе
21
Меркель
21
Меркель
29
Лобжанидзе
13
6
Мякиш
6
Мякиш
13
4
17
Зуев
17
Зуев
4
19
Жумат
17
Марат
17
Марат
19
Жумат
Остались в запасе
Женис
Тобол
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
31
Elkhan Murat
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Остались в запасе
31
Elkhan Murat
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
47
Данияр Усенов
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Женис - Тобол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Тобола», 8-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Тобол»

«Женис» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Женис
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