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«Каспий» – «Женис»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Казахстана 2026

25 июля 2026 9:38
Каспий - Женис
26 июл. 2026, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
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3.10
Ничья
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Матч 19 тура чемпионата Казахстана между «Каспием» и «Женисом» пройдет 26 июля 2026 года в Кызылорде на стадионе «Кайсар Арена». Хозяева занимают 13-е место с 18 очками, но находятся в хорошей форме, не проигрывая в четырех последних матчах и забивая в каждом из них. Гости расположились на восьмой строчке с 22 баллами и отличаются надежной обороной, пропуская в среднем 0.80 гола за матч. Сможет ли «Каспий» использовать преимущество домашнего поля и свою атакующую форму, чтобы обыграть более высоко стоящего соперника, или «Женис» продолжит свою стабильную игру и добьется успеха на выезде, как это было в первом круге? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Каспий» подходит к игре с хорошей атакующей статистикой: восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1.60 за игру), при этом команда забивает в четырех последних встречах. Важно отметить, что «Каспий» не проигрывает в четырех последних матчах чемпионата, что говорит о возросшей стабильности. В прошлом туре хозяева сыграли вничью с «Кайсаром» (1:1), а до этого обыграли лидирующий «Ордабасы» (3:2) и «Атырау» (2:1), что подтверждает их способность набирать очки даже против сильных соперников. Однако оборона «Каспия» не столь надежна: 1.20 пропущенных гола в среднем за игру, и команда пропускает в трех последних матчах. В очной встрече первого круга хозяева уступили «Женису» в гостях (0:1), но на своем поле они должны выглядеть увереннее.

«Женис» выделяется прежде всего надежной обороной: в последних пяти матчах команда пропустила всего четыре гола (в среднем 0.80 за игру), что является одним из лучших показателей в лиге. Однако в атаке гости действуют скромно – 0.80 гола в среднем за матч, и в пяти последних встречах они забили всего четыре мяча. Лучший бомбардир Адилио отметился четырьмя голами в 20 матчах, что говорит о низкой индивидуальной результативности. В выездных матчах «Женис» играет осторожно, делая ставку на оборону, но их атакующий потенциал ограничен. В первом круге они обыграли «Каспий» дома (1:0), но в гостях им будет сложнее повторить этот успех.

С учетом всех факторов мы считаем, что матч может завершиться вничью. «Каспий» силен в атаке и играет дома, но их оборона уязвима, что позволит «Женису» забить. Гости, в свою очередь, надежны в защите, но их атакующий потенциал невысок, что ограничивает их шансы на победу. Обе команды имеют свои сильные и слабые стороны, а в очных встречах результативность обычно невысокая. Ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче этого сезона победу одержал «Женис» (1:0), однако на поле «Каспия» хозяева должны выглядеть увереннее, учитывая их текущую форму. Обе команды демонстрируют разные стили: «Каспий» делает ставку на атаку, а «Женис» на оборону, что создает предпосылки для закрытого матча с минимальным количеством голов. Текущая форма «Каспия» (четыре матча без поражений) и надежность обороны гостей указывают на то, что ничья является наиболее вероятным результатом.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Женис
1 : 0
28.05.2026
Каспий

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что матч между «Каспием» и «Женисом» завершится вничью, учитывая разные стили команд и их текущую форму. Хозяева сильны в атаке, но уязвимы в обороне, тогда как гости надежны в защите, но не могут похвастаться высокой результативностью. Обе команды имеют свои сильные и слабые стороны, что должно привести к равной борьбе и, вероятно, к ничейному исходу, как это часто бывает в матчах между командами из середины таблицы. Ставка на ничью за 3.10 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Каспием» и «Женисом» состоится 26 июля 2026 года в Кызылорде на стадионе «Кайсар Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Каспий» – «Женис»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Казахстана 2026

3.10
Ничья
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Женис Каспий
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