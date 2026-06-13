14 июня 2026 года в рамках 13-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Улытау» и «Женис».

«Улытау»

Хозяева занимают шестое место в турнирной таблице (19 очков после 12 туров). Команда демонстрирует надeжную игру на своeм поле: семь последних домашних матчей без поражений. В атаке «Улытау» действует скромно – 0.80 гола в среднем за последние пять игр (четыре гола в пяти встречах), хотя клуб забивает в пяти из семи последних матчей. Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Иртышом Павлодар» (1:1). Хозяева будут рассчитывать на свою домашнюю устойчивость.

«Женис»

Гости располагаются на восьмом месте (16 очков). Команда находится в хорошей атакующей форме: забивает в семи последних матчах, в среднем 1.60 гола за последние пять игр (восемь голов в пяти встречах). Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом туре была одержана победа над «Каспием» (1:0). В личных встречах с «Улытау» у «Жениса» смешанная статистика: одна победа и одна ничья. Гости умеют забивать, но их защита не отличается надeжностью.

Факты о командах

«Улытау»

6-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Георгий Бугулов (2)

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.00 пропущено

7 домашних матчей без поражений

Забивают в 5 из 7 матчей

«Женис»

8-е место, 16 очков, лучший бомбардир: Адилио (3)

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 7 последних матчах

Прогноз на матч «Улытау» – «Женис»

«Улытау» дома не проигрывает уже семь матчей, но его атака оставляет желать лучшего. «Женис» стабильно забивает, однако его оборона регулярно пропускает. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть, а с учeтом атакующей активности обеих сторон голы выглядят вероятными. Матч, скорее всего, будет результативным, при этом гости способны уйти с поля без поражения.

Рекомендованные ставки