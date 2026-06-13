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«Улытау» – «Женис»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.0

13 июня 2026 10:52
Улытау - Женис
14 июн. 2026, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
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2.00
Обе забьют – да
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14 июня 2026 года в рамках 13-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Улытау» и «Женис».

«Улытау»

Хозяева занимают шестое место в турнирной таблице (19 очков после 12 туров). Команда демонстрирует надeжную игру на своeм поле: семь последних домашних матчей без поражений. В атаке «Улытау» действует скромно – 0.80 гола в среднем за последние пять игр (четыре гола в пяти встречах), хотя клуб забивает в пяти из семи последних матчей. Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Иртышом Павлодар» (1:1). Хозяева будут рассчитывать на свою домашнюю устойчивость.

«Женис»

Гости располагаются на восьмом месте (16 очков). Команда находится в хорошей атакующей форме: забивает в семи последних матчах, в среднем 1.60 гола за последние пять игр (восемь голов в пяти встречах). Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом туре была одержана победа над «Каспием» (1:0). В личных встречах с «Улытау» у «Жениса» смешанная статистика: одна победа и одна ничья. Гости умеют забивать, но их защита не отличается надeжностью.

Факты о командах

«Улытау»

  • 6-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Георгий Бугулов (2)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 1.00 пропущено
  • 7 домашних матчей без поражений
  • Забивают в 5 из 7 матчей

«Женис»

  • 8-е место, 16 очков, лучший бомбардир: Адилио (3)
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 7 последних матчах

Прогноз на матч «Улытау» – «Женис»

«Улытау» дома не проигрывает уже семь матчей, но его атака оставляет желать лучшего. «Женис» стабильно забивает, однако его оборона регулярно пропускает. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть, а с учeтом атакующей активности обеих сторон голы выглядят вероятными. Матч, скорее всего, будет результативным, при этом гости способны уйти с поля без поражения.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.0
  • Тотал голов больше 1.5

2.00
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Женис Улытау
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