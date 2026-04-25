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  • «Алтай» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Алтай» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 12:50
Алтай
25.04.2026, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Женис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
32
Иван Коновалов
ВР
15
Дмитрий Шмидт
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
23
Досжан Кенжегулов
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
88
Сергей Иванов
ЦЗ
11
Ибрагим Дадаев
ЦП
77
Сэйф Попов
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
21
Никола Ямбор
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Женис
41
Максим Плотников
ВР
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
19
Адилио Сантос
ПВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Алтай
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
2
T. Redzhepov
ЦЗ
19
Захар Гультяев
ЦП
5
Ораз Сайлыбаев
ЦП
16
Юнус Масудов
ЦП
37
Роман Брагин
ЦП
46
Артем Тетерин
ЦП
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Женис
77
Nursayat Shanshar
ВР
1
Ilya Sotnik
ВР
63
Иван Сараванья
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Коновалов
23
Кенжегулов
4
Мицевич
88
Иванов
3
Одеойибо
15
Шмидт
11
Дадаев
77
Попов
18
Назымханов
70
Митрофанов
21
Ямбор
4-1-1-3-1
41
Плотников
4
Быстров
13
Турсынбай
72
Аскаров
5
Тевзадзе
7
Куат
88
Мартинс
19
Сантос
14
Саулет
10
Имнадзе
93
Сантана
70
Митрофанов
99
Стоисавлевич
99
Стоисавлевич
70
Митрофанов
72
Аскаров
63
Сараванья
63
Сараванья
72
Аскаров
8
Хасейн
8
Хасейн
19
Сантос
21
Меркель
21
Меркель
19
Сантос
10
Имнадзе
45
Айеде
45
Айеде
10
Имнадзе
Остались в запасе
Алтай
Женис
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
2
T. Redzhepov
ЦЗ
19
Захар Гультяев
ЦП
5
Ораз Сайлыбаев
ЦП
16
Юнус Масудов
ЦП
37
Роман Брагин
ЦП
46
Артем Тетерин
ЦП
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
77
Nursayat Shanshar
ВР
1
Ilya Sotnik
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
2
T. Redzhepov
ЦЗ
19
Захар Гультяев
ЦП
5
Ораз Сайлыбаев
ЦП
16
Юнус Масудов
ЦП
37
Роман Брагин
ЦП
46
Артем Тетерин
ЦП
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Остались в запасе
77
Nursayat Shanshar
ВР
1
Ilya Sotnik
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Алтай - Женис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Алтай» против «Жениса», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алтай» – «Женис»

«Алтай» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Женис Алтай
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