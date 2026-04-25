Составы команд
Алтай
Алтай
3-2-2-1-2
32
Коновалов
23
Кенжегулов
4
Мицевич
88
Иванов
3
Одеойибо
15
Шмидт
11
Дадаев
77
Попов
18
Назымханов
70
Митрофанов
21
Ямбор
4-1-1-3-1
41
Плотников
4
Быстров
13
Турсынбай
72
Аскаров
5
Тевзадзе
7
Куат
88
Мартинс
19
Сантос
14
Саулет
10
Имнадзе
93
Сантана
70
Митрофанов
99
Стоисавлевич
99
Стоисавлевич
70
Митрофанов
72
Аскаров
63
Сараванья
63
Сараванья
72
Аскаров
8
Хасейн
8
Хасейн
19
Сантос
21
Меркель
21
Меркель
19
Сантос
10
Имнадзе
45
Айеде
45
Айеде
10
Имнадзе
Остались в запасе
Алтай
Женис
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
2
T. Redzhepov
ЦЗ
19
Захар Гультяев
ЦП
5
Ораз Сайлыбаев
ЦП
16
Юнус Масудов
ЦП
37
Роман Брагин
ЦП
46
Артем Тетерин
ЦП
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
77
Nursayat Shanshar
ВР
1
Ilya Sotnik
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
2
T. Redzhepov
ЦЗ
19
Захар Гультяев
ЦП
5
Ораз Сайлыбаев
ЦП
16
Юнус Масудов
ЦП
37
Роман Брагин
ЦП
46
Артем Тетерин
ЦП
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Остались в запасе
77
Nursayat Shanshar
ВР
1
Ilya Sotnik
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Алтай - Женис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Алтай» против «Жениса», 7-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алтай» – «Женис»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»