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«Женис» – «Кайсар»: кто победит в матче полуфинала Кубка Казахстана 2026

18 августа 2026 9:20
Женис - Кайсар
19 авг. 2026, среда 17:00 | Казахстан. Кубок, 1/2 финала
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2.90
Победа «Кайсара»
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Полуфинальный матч Кубка Казахстана между «Женисом» и «Кайсаром» пройдет 19 августа в Астане на стадионе «Астана Арена». Хозяева подходят к решающему противостоянию с уверенной домашней формой – они не проигрывают в шести последних матчах на своем поле, тогда как гости имеют впечатляющую историю очных встреч, не проигрывая «Женису» в семи из восьми последних матчей. При этом в недавнем кубковом матче (июль 2026) «Кайсар» уверенно переиграл соперника со счетом 3-1. Кто же сумеет пробиться в финал – хозяева, которые опираются на поддержку трибун, или гости, которые традиционно успешно играют против этого соперника?

Кто победит в матче

В пользу «Жениса» говорит прежде всего фактор домашнего поля и их атакующая стабильность. Астанинский клуб не проигрывает в шести последних матчах на своем поле, а в среднем за последние пять игр забивает 1,60 гола, что является неплохим показателем. Кроме того, «Женис» забивает в трех последних очных матчах против «Кайсара» и в пяти из семи последних встреч в целом. Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола, а также пропускают в трех последних матчах. В предыдущем туре чемпионата «Женис» разгромил «Жетысу» (4-1), но до этого сыграл вничью с «Елимаем» (0-0) и уступил «Каспию» (2-3). При такой ненадежной обороне удержать победу над «Кайсаром» будет крайне сложно.

«Кайсар» подходит к матчу с серьезным преимуществом в очных встречах. Команда не проигрывает «Женису» в семи из восьми последних матчей, а в Кубке Казахстана побеждает в четырех последних играх. В атаке гости стабильны – они забивают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают 1,20 гола. Защита «Кайсара» выглядит надежнее, чем у хозяев – в среднем они пропускают 1,20 гола за матч, хотя и пропускают в пяти последних встречах. В предыдущем туре «Кайсар» уступил «Актобе» (1-2), но до этого уверенно переиграл «Женис» в Кубке (3-1) и сыграл вничью с «Елимаем» (1-1). Учитывая историю личных встреч и кубковый опыт, «Кайсар» выглядит фаворитом, несмотря на выездной статус.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Женис» силен дома, но его защита уязвима, тогда как «Кайсар» имеет колоссальное преимущество в очных встречах и стабильно забивает. Учитывая, что гости редко проигрывают «Женису» и уже побеждали его в этом сезоне, они выглядят предпочтительнее.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Кайсар» имеет подавляющее преимущество – команда не проигрывает в семи из восьми последних матчей против «Жениса». При этом «Женис» стабильно забивает в трех последних очных встречах, а «Кайсар» – в трех последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Жениса» дома стабильна (шесть матчей без поражений), но его защита уязвима, тогда как «Кайсар» имеет успешный кубковый опыт и положительную историю встреч. Учитывая все факторы, «Кайсар» имеет хорошие шансы на победу.

Личные встречи
Побед - 3 (38%)
Ничьих - 3 (38%)
Побед - 2 (25%)
10
Забитых мячей
10
1.25
В среднем за матч
1.25
3:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Казахстан. Кубок, 1/2 финала
Женис
3 : 2
19.08.2026
Кайсар
Самая крупная ничья
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
2 : 2
26.10.2025
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Кубок, 1/2 финала
Женис
3 : 2
19.08.2026
Кайсар
Казахстан. Кубок, 1/2 финала
Кайсар
3 : 1
29.07.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
1 : 1
08.03.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
2 : 2
26.10.2025
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
0 : 0
02.03.2025
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Женис
1 : 0
14.09.2024
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайсар
1 : 0
18.05.2024
Женис
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Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Кайсара». Гости имеют преимущество в очных встречах (не проигрывают в семи из восьми последних матчей), уже побеждали «Женис» в этом сезоне (3-1 в Кубке) и демонстрируют стабильную игру в турнире (четыре победы подряд в Кубке). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, имеют проблемы в обороне, что может стать решающим фактором. Ожидаем, что «Кайсар» продолжит свою успешную серию в этом противостоянии и выйдет в финал Кубка Казахстана. Ставка: победа «Кайсара» с коэффициентом 2,90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Полуфинальный матч Кубка Казахстана между «Женисом» и «Кайсаром» состоится 19 августа 2026 года в Астане на стадионе «Астана Арена» и начнется в 17-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Женис» – «Кайсар»: кто победит в матче полуфинала Кубка Казахстана 2026

2.90
Победа «Кайсара»
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Кубок Кайсар Женис
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