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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Женис
Кайсар - Женис: обзор матча 18 мая 2024
Кайсар
18.05.2024, суббота, 19:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Женис
22'
Р. Юденков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсар - Женис
90'
+4
Желтая карточка
З. Тевзадзе
83'
Замена
Г. Кенжебек
️️️️
А. Манай
Замена
В. Прындета
️️️️
В. Совпель
81'
Желтая карточка
Д. Бородин
80'
Замена
Ш. Норбеков
️️️️
А. Жаксылыков
74'
Замена
Э. Торекул
️️️️
В. Громыко
74'
Замена
Д. Жалмукан
️️️️
Д. Нарзилдаев
74'
51'
Желтая карточка
М. Ром
46'
Замена
И. Зульфиу
️️️️
Д. Гречихо
ГОЛ! 1:0!
Р. Юденков
Пас отдал
Й. Пайович
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
5
Горан Миложко
ОП
10
Думан Нарзилдаев
ОП
77
Василий Совпель
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
5
Марин Беланчич
ЦЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
32
Василиос Карагунис
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
18
Ираклий Бидзинашвили
АП
9
Арб Манай
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Женис
35
Никита Калмыков
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
25
Александер Якобсен
ЛВ
23
Илиаса Зульфиу
ПВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
4-3-1-1-1
88
Сикач
17
Калмуратов
15
Пайович
56
Юденков
5
Кенесбек
5
Миложко
10
Нарзилдаев
77
Совпель
9
Бородин
55
Громыко
40
Жаксылыков
3-3-2-1-1
1
Анарбеков
5
Тевзадзе
5
Беланчич
15
Новак
25
Ром
32
Карагунис
12
Совет
5
Волков
19
Гречихо
18
Бидзинашвили
9
Манай
77
Совпель
18
Прындета
18
Прындета
77
Совпель
10
Нарзилдаев
73
Жалмукан
73
Жалмукан
10
Нарзилдаев
40
Жаксылыков
30
Норбеков
30
Норбеков
40
Жаксылыков
55
Громыко
45
Торекул
45
Торекул
55
Громыко
9
Манай
23
Кенжебек
23
Кенжебек
9
Манай
19
Гречихо
23
Зульфиу
23
Зульфиу
19
Гречихо
Остались в запасе
Кайсар
Женис
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
35
Никита Калмыков
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Остались в запасе
35
Никита Калмыков
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Статистика матча Кайсар - Женис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
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