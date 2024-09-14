Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Женис - Кайсар
Женис - Кайсар: обзор матча 14 сентября 2024
Женис
14.09.2024, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Кайсар
34'
G. Pantsulaia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Женис - Кайсар
90'
+5
Желтая карточка
А. Кенесбек
86'
Замена
Э. Торекул
️️️️
В. Прындета
82'
Желтая карточка
Г. Миложко
Замена
Д. Гречихо
️️️️
G. Pantsulaia
78'
75'
Замена
Г. Кобуладзе
️️️️
К. Калмуратов
75'
Замена
J. Kameni
️️️️
А. Жаксылыков
65'
Замена
Д. Бородин
️️️️
Р. Юденков
65'
Замена
Ш. Норбеков
️️️️
Т. Жангылышбай
Замена
Л. Будински
️️️️
J. Oliveira
60'
58'
Желтая карточка
В. Прындета
52'
Желтая карточка
К. Калмуратов
ГОЛ! 1:0!
G. Pantsulaia
34'
26'
Желтая карточка
Р. Юденков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
60
João Oliveira
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
11
Bruno Silva
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
10
Думан Нарзилдаев
ОП
5
Горан Миложко
ОП
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Женис
31
Alisher Suleymen
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Кайсар
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
3-2-3-2
1
Анарбеков
15
Новак
5
Тевзадзе
5
12
Совет
25
Ром
60
5
Волков
11
14
19
Сантос
3-5-2
88
Сикач
56
Юденков
18
Прындета
15
Пайович
5
Кенесбек
77
Совпель
10
Нарзилдаев
5
Миложко
17
Калмуратов
40
Жаксылыков
11
Жангылышбай
60
32
Будински
32
Будински
60
14
19
Гречихо
19
Гречихо
14
17
Калмуратов
40
Кобуладзе
40
Кобуладзе
17
Калмуратов
56
Юденков
9
Бородин
9
Бородин
56
Юденков
18
Прындета
45
Торекул
45
Торекул
18
Прындета
11
Жангылышбай
30
Норбеков
30
Норбеков
11
Жангылышбай
40
Жаксылыков
99
99
40
Жаксылыков
Остались в запасе
Женис
Кайсар
31
Alisher Suleymen
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
31
Alisher Suleymen
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Остались в запасе
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Женис - Кайсар
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Новости команд
Все
Женис
Кайсар
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
Экс-тренер «Спартака» Слишкович вскоре лишится работы
21 октября
1
«Тобол» – «Женис»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
16 октября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
«Кайсар» – «Атырау»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+