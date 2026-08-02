Составы команд
Женис
4-2-1-3
41
Плотников
3
Кпозо
5
Тевзадзе
13
Турсынбай
17
Адилов
8
Хасейн
29
Жарынбетов
88
Мартинс
9
Наумец
19
Сантос
11
Филипович
2-2-1-2-3
32
Коновалов
3
Габриэл
15
Миттендорфер
20
Аширбек
44
Тюлюбай
10
17
Бахтияров
23
Илич
77
Плакка Фессу
9
26
11
Филипович
10
Имнадзе
10
Имнадзе
11
Филипович
9
Наумец
93
Сантана
93
Сантана
9
Наумец
14
14
11
Свиридов
11
Свиридов
Остались в запасе
Женис
Елимай
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
1
Егор Цуприков
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Женис - Елимай
3
1
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Елимая», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Елимай»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»