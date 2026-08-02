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  • «Женис» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

«Женис» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

2 августа, 14:50
Женис
02.08.2026, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Елимай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
41
Максим Плотников
ВР
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Адилио Сантос
ПВ
11
Андрия Филипович
ПВ
Главный тренер
Али Алиев
Елимай
32
Иван Коновалов
ВР
3
Игор Габриэл
ЦЗ
15
Май Миттендорфер
ЦЗ
20
Арсен Аширбек
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
9
Roger Murillo
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Женис
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Duván Palacios
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
4-2-1-3
41
Плотников
3
Кпозо
5
Тевзадзе
13
Турсынбай
17
Адилов
8
Хасейн
29
Жарынбетов
88
Мартинс
9
Наумец
19
Сантос
11
Филипович
2-2-1-2-3
32
Коновалов
3
Габриэл
15
Миттендорфер
20
Аширбек
44
Тюлюбай
10
17
Бахтияров
23
Илич
77
Плакка Фессу
9
26
11
Филипович
10
Имнадзе
10
Имнадзе
11
Филипович
9
Наумец
93
Сантана
93
Сантана
9
Наумец
14
14
11
Свиридов
11
Свиридов
Остались в запасе
Женис
Елимай
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
1
Егор Цуприков
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Женис - Елимай
3
1
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Елимая», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Елимай»

«Женис» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Женис
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